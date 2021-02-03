Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Şub 2021 - 15:06- Gündem G: 03 Şub 2021 - 15:08

Eski Milletvekili Orhan Otağ hayatını kaybetti

İzmit’te ikamet eden emekli savcı, Kocaeli eski Milletvekili Orhan Otağ, 92 yaşında kalbine yenik düştü
mask

İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi adresinde ikamet eden, 1972-1979 yılları arasında ilimizde savcılık yapan ve 1982-1987 yıllarında da 17. Dönem Halkçı Parti’de milletvekilliği yapan Orhan Otağ (92) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ulugazi İlköğretim Okulu emekli öğretmenlerinden Sevin Otağ’ın eşi; Alev Otağ, Işıl Otağ, Şule Serter’in babaları olan Orhan Otağ’ın cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# İzmit, vefat etti, İstanbul

03 Şub 2021 - 15:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sardala koyunda ikinci farkındalık etkinliği mask
Sardala koyunda ikinci farkındalık etkinliği
Büyükşehir’de toplu sözleşme imza töreni yarın mask
Büyükşehir’de toplu sözleşme imza töreni yarın
Samsun İlkadım'da 72 m2 2+1 daire icradan satılık mask
Samsun İlkadım'da 72 m2 2+1 daire icradan satılık
Makina ekipmanları satın alınacaktır mask
Makina ekipmanları satın alınacaktır
Kentin değerleri bu proje ile tanıtılacak   mask
Kentin değerleri bu proje ile tanıtılacak  
Kartepe’de şubat ayı meclisi’nde 11 gündem maddesi görüşüldü mask
Kartepe’de şubat ayı meclisi’nde 11 gündem maddesi görüşüldü
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu mask
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu
Aşı olan 22 yaşlı öldü! Panik büyüyor mask
Aşı olan 22 yaşlı öldü! Panik büyüyor
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
4 genç başlarından vurularak öldürüldü mask
4 genç başlarından vurularak öldürüldü
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!     mask
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!    
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü mask
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

GALERİ

Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı mask
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı mask
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı mask
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı mask
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL