Eski Milletvekili Orhan Otağ hayatını kaybetti

İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi adresinde ikamet eden, 1972-1979 yılları arasında ilimizde savcılık yapan ve 1982-1987 yıllarında da 17. Dönem Halkçı Parti’de milletvekilliği yapan Orhan Otağ (92) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ulugazi İlköğretim Okulu emekli öğretmenlerinden Sevin Otağ’ın eşi; Alev Otağ, Işıl Otağ, Şule Serter’in babaları olan Orhan Otağ’ın cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.