Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Şub 2021 - 15:08- Siyaset G: 03 Şub 2021 - 15:09

Tartışılan istifa sonrası taraflar ser verip sır vermiyor

Geçtiğimiz günlerde zorla istifa ettirildiğini ifade eden AKP Körfez Kadın Kolları Yöneticisi Sema Güler’in iddialarına İl Kadın Kollar Başkanı Yasemin Özdemir ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İzmir Demirkıyık’a sorduk. İlçe Başkanı Demirkıyık konunun muhatabının İl yönetimi olduğunu ifade ederken İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ise Konunun altında arayacak bir şey olmadığını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

AKP Kadın Kolları Körfez Teşkilatında yaşanan istifa Kocaeli gündemine damgasını vurdu. Çiçeği Burnunda İl Kadın Kollar Başkanı Mine İzmir Demirkıyık’ın yönetiminde bulunan Sema Güler sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Uzun yıllar Yeni Yalı Mahalle Başkanlığı yapan Sema Güler’in yönetime girdikten kısa bir süre sonra istifa etmesi dikkatleri çekmişti. İstifasını il yönetimine sunan Güler, kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zorla istifa ettirildiğini ve sağlık sorunlarının olmadığını söyledi. Sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalarda bulunan kadın kolları ile ilgili bazı ithamlarda bulundu.

YAPTIĞINIZ PİSLİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK”

Sebebini bilmediğim bir konuyla ilgili alakasının olmamasına rağmen konunun tarafında yıkıldığını ifade eden Güler, “İl başkanını kandırmışlar ve il başkanımıza defalarca benim hiçbir konuyla alakam yok ve bir dedikodunun da içinde yer almadım dememe rağmen tekrar ediyorum il başkanı cepren zorla istifamı almıştır. Hiçbir sağlık sorunum olmadığı halde sağlık sorunlarım gerekçe gösterilerek istifam alınmıştır. Herhangi bir dedikodu ile alakam yoktur. Yani istifamı gerektirecek bir durum yoktur ama istifa ettirildim. Yaptığınız pisliklerde gün gelecek su yüzüne çıkacak. Siz birtakım ahlaksızlıklara meyil edeceksiniz ama cezasını bana yıkacaksınız yok öyle gün olacak devran dönecek. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar” ifadelerini kullanmıştı.

BENLİK BİR DURUM DEĞİL”

İlçe Yöneticisi Sema Güler’in istifası sonrası kadın kolları başkanlığından bir açıklama yapılmadı. İstifa süreci ile açıklama almak istediğimiz Körfez Kadın Kollar Başkanı Mine İzmir Demirkıyık, il yönetimini onayı olmadan açıklama yapamayacağını belirterek, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. İstifa eden Sema Güler Benim yönetiminde olabilir ama konu İl Yönetiminde, benlik bir durum değil. Yöneticim disiplin suçu işledi. Bu işlemede İl Kadın Kolları Bakıyor” ifadelerini kullandı.

İSTİFAYI DEĞERLENDİRDİK O KADAR”

İlçe Başkanı Mine İzmit Demirkıyık’ın ifade ettiği üzere aradığımız konunun muhatabı İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Sema Güler’in kendi isteği ile sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini belirterek, “Dilekçesini kendisi yazdı ve verdi. Biz de il yönetimi olarak dilekçeyi değerlendirdik o kadar” ifadelerini kullandı.

ALTINDA ARAYACAK BAŞKA BİR ŞEY YOK”

Sema Güler’in yaptığı açıklamada kullandığı “Sağlık sorunum yok” ifadelerinin yönlendirdiğimiz Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, “O Sema Hanım’ın sorunu. Benim Elimde istifa dilekçesi var. Kendi el yazısı ile yazıp imzaladığı istifa dilekçesi elimde. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Ondan sonra yaptığı açıklamalar beni ilgilendirmez. Kendi açıklamalarıdır. İstifa dilekçesi bana yazılıp teslim edilmiş bir dilekçedir. Ben de Körfez Kadın Kollarına talimatı gönderdim. Bunun altında başka arayacak bir şey yok. Yaptığı açıklama kendisini ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren kısmı kendi el yazısı ile yazdığı istifa dilekçesidir” şeklinde konuştu.

ANLATACAK BİRŞEYİM YOK”

İstifa sonrası “Yaptığınız pisliklerde gün gelecek su yüzüne çıkacak” açıklaması yapan eski İlçe Yöneticisi Sema Güler ise konu ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine başka bir şey söylemek istemediğini ifade etti. Güler gazetemize yaptığı açıklamada, “Ben açıklamamı sosyal medya üzerinden yaptım. Anlatacak bir şeyim yok. Bundan sonra gerekli açıklamayı parti versin. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, İzmit, AKP, Körfez

03 Şub 2021 - 15:08 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan CHP Kocaeli’ye teşekkür ziyareti mask
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan CHP Kocaeli’ye teşekkür ziyareti
Başkan Ellibeş’ten “Provakasyona dur de” çağrısı mask
Başkan Ellibeş’ten “Provakasyona dur de” çağrısı
İYİ Parti Kartepe’den muhtarlara teşekkür mask
İYİ Parti Kartepe’den muhtarlara teşekkür
Turan, AK Kadın ve AK Gençlerle buluştu mask
Turan, AK Kadın ve AK Gençlerle buluştu
Alyüz toplantıya gelmedi mask
Alyüz toplantıya gelmedi
Ünlü: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler masum değil" mask
Ünlü: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler masum değil"
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu mask
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu
Aşı olan 22 yaşlı öldü! Panik büyüyor mask
Aşı olan 22 yaşlı öldü! Panik büyüyor
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
4 genç başlarından vurularak öldürüldü mask
4 genç başlarından vurularak öldürüldü
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!     mask
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!    
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü mask
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

GALERİ

Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı mask
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı mask
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı mask
Kısıtlama ihlalinden tutanak tutan polislerin gerçek olduğuna inanmadı
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı mask
Avusturya’da 1 yıl beklediği özel eğitimi Kocaeli'de 1 ayda aldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL