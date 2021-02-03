Tartışılan istifa sonrası taraflar ser verip sır vermiyor

AKP Kadın Kolları Körfez Teşkilatında yaşanan istifa Kocaeli gündemine damgasını vurdu. Çiçeği Burnunda İl Kadın Kollar Başkanı Mine İzmir Demirkıyık’ın yönetiminde bulunan Sema Güler sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Uzun yıllar Yeni Yalı Mahalle Başkanlığı yapan Sema Güler’in yönetime girdikten kısa bir süre sonra istifa etmesi dikkatleri çekmişti. İstifasını il yönetimine sunan Güler, kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zorla istifa ettirildiğini ve sağlık sorunlarının olmadığını söyledi. Sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalarda bulunan kadın kolları ile ilgili bazı ithamlarda bulundu.

“YAPTIĞINIZ PİSLİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK”

Sebebini bilmediğim bir konuyla ilgili alakasının olmamasına rağmen konunun tarafında yıkıldığını ifade eden Güler, “İl başkanını kandırmışlar ve il başkanımıza defalarca benim hiçbir konuyla alakam yok ve bir dedikodunun da içinde yer almadım dememe rağmen tekrar ediyorum il başkanı cepren zorla istifamı almıştır. Hiçbir sağlık sorunum olmadığı halde sağlık sorunlarım gerekçe gösterilerek istifam alınmıştır. Herhangi bir dedikodu ile alakam yoktur. Yani istifamı gerektirecek bir durum yoktur ama istifa ettirildim. Yaptığınız pisliklerde gün gelecek su yüzüne çıkacak. Siz birtakım ahlaksızlıklara meyil edeceksiniz ama cezasını bana yıkacaksınız yok öyle gün olacak devran dönecek. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar” ifadelerini kullanmıştı.

“BENLİK BİR DURUM DEĞİL”

İlçe Yöneticisi Sema Güler’in istifası sonrası kadın kolları başkanlığından bir açıklama yapılmadı. İstifa süreci ile açıklama almak istediğimiz Körfez Kadın Kollar Başkanı Mine İzmir Demirkıyık, il yönetimini onayı olmadan açıklama yapamayacağını belirterek, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. İstifa eden Sema Güler Benim yönetiminde olabilir ama konu İl Yönetiminde, benlik bir durum değil. Yöneticim disiplin suçu işledi. Bu işlemede İl Kadın Kolları Bakıyor” ifadelerini kullandı.

“İSTİFAYI DEĞERLENDİRDİK O KADAR”

İlçe Başkanı Mine İzmit Demirkıyık’ın ifade ettiği üzere aradığımız konunun muhatabı İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Sema Güler’in kendi isteği ile sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini belirterek, “Dilekçesini kendisi yazdı ve verdi. Biz de il yönetimi olarak dilekçeyi değerlendirdik o kadar” ifadelerini kullandı.

“ALTINDA ARAYACAK BAŞKA BİR ŞEY YOK”

Sema Güler’in yaptığı açıklamada kullandığı “Sağlık sorunum yok” ifadelerinin yönlendirdiğimiz Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, “O Sema Hanım’ın sorunu. Benim Elimde istifa dilekçesi var. Kendi el yazısı ile yazıp imzaladığı istifa dilekçesi elimde. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Ondan sonra yaptığı açıklamalar beni ilgilendirmez. Kendi açıklamalarıdır. İstifa dilekçesi bana yazılıp teslim edilmiş bir dilekçedir. Ben de Körfez Kadın Kollarına talimatı gönderdim. Bunun altında başka arayacak bir şey yok. Yaptığı açıklama kendisini ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren kısmı kendi el yazısı ile yazdığı istifa dilekçesidir” şeklinde konuştu.

“ANLATACAK BİRŞEYİM YOK”

İstifa sonrası “Yaptığınız pisliklerde gün gelecek su yüzüne çıkacak” açıklaması yapan eski İlçe Yöneticisi Sema Güler ise konu ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine başka bir şey söylemek istemediğini ifade etti. Güler gazetemize yaptığı açıklamada, “Ben açıklamamı sosyal medya üzerinden yaptım. Anlatacak bir şeyim yok. Bundan sonra gerekli açıklamayı parti versin. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.