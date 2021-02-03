Kartepe’de tıbbi nane yetiştirilecek  

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ni (TABİB) Kocaeli’nin tüm ilçelerine yaymak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepeli çiftçilerle buluştu. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte çiftçilere tıbbi nane hakkında bilgi verildi.

KARTEPELİ ÇİFTÇİLERE ANLATILDI

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediye binasında gerçekleştirilen programa Acısu, Arslanbey, Ataevler, Ataşehir, Balaban, Çepni, Dumlupınar, Emekevler, Ertuğrul Gazi, Eşme, Eşme Ahmediye, Fatih Sultan Mehmet, Avluburun, İbrikdere, Karatepe, Ketenciler, Köseköy, Maşukiye, Pzarçayırı, Rahmiye, Sarımeşe, Şevkatiye, Şirinsulhiye, Uzunbey ve Uzuntarla mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Programa Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Büyükşehir Kartepe Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, Kartepe İSU Müdürü İhlas İlteriş Demir ve teknik personel de hazır bulundu.

ALIM GARANTİLİ SÖZLEŞME

Büyükşehir’in projesi ile köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak olan proje kapsamında Kartepe ilçesi mahallelerinde tıbbi nane yetiştiriciliği teşvik edilecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek Büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek. Çiftçi ile Ziraat Mühendislerimizin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme ve ilaçlama ile biberiye tarlaları hasada hazır hala getirilecek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hakediş düzenlenecek.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

· ÇKS Kaydı veya çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi

· En az tek parça 10 dekar arazide üretim yapılması gerekiyor. En fazla 15 da alan gerekmektedir.

· Yetiştiricilik yapılacak ilçede ikamet ediyor olması

· Arazi kiralık ise kiralık sözleşmesi

· Kamu arazisi ise ( hazine, orman ) kullanım izni şartları gerekmektedir.