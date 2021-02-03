Lider-sever Şimşek Soma’yı ağırlıyor

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor, lider Somaspor’u konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki zorlu saat 13.00’te başlayacak ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

3 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Son maçında Çarşambaspor 0-0 berabere kalan ancak uygunsuz oyuncunun listeye yazılması nedeni ile hükmen mağlup ilan edilen Gölcükspor üzerindeki şokubugünkarşılaşacağı lider Somaspor’u mağlup ederek atmak istiyor. Manisa temsilcisi 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Somasportek yenilgisini 12 Aralık 2020’de İçel deplasmanında 1-0’lık skorla aldı.

3 EKSİK VAR, 6 FUTBOLCU DA SINIRDA

Gölcükspor ise 17 maçta topladığı 18 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Enes Dada’nın sezonu kapadığı, Kadir Öge’nin ve Cihan Halil'in tedavisinin devam ettiği Kırmızı siyahlılar son 3 maçta kalesini gole kapadı. Öte yandan kaptan Kadir ile birlikte Gökhan Yenigün, Ali Mert Işık, Ferhat Aras, Tunahan Köse ve Furkan Yiğit kart sınırında yer alıyor. Kritik karşılaşmayı Adıyaman’dan Nabi İzci yönetecek.