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03 Şub 2021 - 15:21- Spor G: 03 Şub 2021 - 15:22

Kocaelispor yönetiminden Büyükakın’a ziyaret

Kocaelispor Kulübü Başkanvekili Engin Koyun ziyaret turlarını sürdürüyor
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Vali Seddar Yavuz, eski başkan Bahri Yavuz ve istifa eden yöneticilerden Zeynel Abidin Akyol’a konuk olan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyelerinin son durağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dı. 

MAÇA DAVET ETTİLER

Samimi bir şekilde ağırlanan Engin Koyun ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükakın’ı Manisa Futbol Kulübü ile oynanacak olan zorlu maça davet etti. Büyükakın bir aksilik olmazsa maça geleceğini ifade ederken, yeşil siyahlılar Büyükakın’a üzerine adının yazılı olduğu Kocaelispor forması takdim etti. 
# Kocaeli, Büyükşehir, Kocaelispor

03 Şub 2021 - 15:21 - Spor

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