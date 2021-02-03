Kocaelispor yönetiminden Büyükakın’a ziyaret

Vali Seddar Yavuz, eski başkan Bahri Yavuz ve istifa eden yöneticilerden Zeynel Abidin Akyol’a konuk olan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyelerinin son durağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dı.
MAÇA DAVET ETTİLER
Samimi bir şekilde ağırlanan Engin Koyun ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükakın’ı Manisa Futbol Kulübü ile oynanacak olan zorlu maça davet etti. Büyükakın bir aksilik olmazsa maça geleceğini ifade ederken, yeşil siyahlılar Büyükakın’a üzerine adının yazılı olduğu Kocaelispor forması takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.