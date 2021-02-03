Darıca Fethiye’de



Zorlu Ege deplasmanında sürpriz yapmak isteyen sarı yeşilliler, güçlü rakibinin karşısında 10 maçtır yenilmezlik serisi ile çıkacak. Bu önemli istatistik iç kuşkusuz takıma moral ve özgüven aşılarken, zorlu deplasmandan alınacak olan 1 puan bile kazanç olarak görülüyor. Ligin ilk yarısında rakibini 2-1’lik skorla deviren Darıca G.B, rövanş maçından da puan ya da puanlar çıkararak başarılı gidişatını sürdürmek istiyor. Takım önceki gün Fethiye’de kampa girdi ve bugün sahaya çıkacak.