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03 Şub 2021 - 15:22- Spor G: 03 Şub 2021 - 15:24

Şükür'den KASKF’a 35’nci yıl ziyareti
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Dağcı ve tarihçi Rıdvan Şükür, 35.Yılını kutlayan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Federasyon başkanı Murat Aydın tarafından ağırlanan Şükür, yıllardır amatör ruhla mücadele eden ve Kocaeli bölgesine anlam katan Federasyonun bütün yöneticilerini Başkan Aydın’ın şahsında tebrik ettiğini söyledi. Kendisi de dağcı ve ultra maratoncu olan Rıdvan Şükür, sporda başarı için amatör ruhun önemli olduğunu, KASKF yönetiminin yıllardır birçok başarıya imza attığını, Federasyon başkanı Murat Aydın’ın ekibiyle kendisini başarılarıyla ispat ettiğini belirtti. Amatör spor camiasının bir üyesi olarak KASKF yöneticilerinin 35. Yılını tebrik ettiğini ifade eden Şükür, Murat Aydın’ın şahsında bütün yöneticilerin 35. yılını kutladığını söyledi.
# Kocaeli

03 Şub 2021 - 15:22 - Spor

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