Süper Lig'de 23. hafta perdesi 2 maçla iniyor

Salı günü Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla açılan hafta, dün 5 maçla devam etti. Bugün ikim açla kapanıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta kalan maçlarının programı şöyle…

BUGÜN:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)