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03 Şub 2021 - 15:24- Spor G: 03 Şub 2021 - 15:25

Kaymakam’dan tam destek
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BAL temsilcimiz Kullarspor’da, yeni tribün projesi ile ilgili ziyaretler sürüyor. Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin’i makamında ziyaret ederek tribün ve tribün altında planlanan alanlarla ilgili sunum gerçekleştirildi. Ziyarette spor tesislerinin bulunduğu Ovacık Mahallesi Muhtarı İlhan Altıntaş, Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Civelek, Ahmet Ali Turan ve Ahmet Bilal Hoş hazır bulundu. 

03 Şub 2021 - 15:24 - Spor

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