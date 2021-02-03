Canbaz’dan Körfez Belediyesine sert tepki!

Körfez Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Belediyenin borçlarının sıfırlanacağını açıkladı. Başkan Söğüt, “Yaptığımız bu devirler ile 450 milyon liralık SGK ve vergi borçlarından kurtulmuş oluyoruz. Bu dönem attığımız en önemli adım” dedi. Körfez Belediyesi SGK ve vergi borçlarına karşılık gayrimenkullerini devredecek.

“CANBAZ’DAN TEPKİ”

Böylece SGK’nın borç nedeniyle haciz koyduğu Belde Garajı 310 milyonluk borca karşı devredilecek. Yine 60 milyon faizli 165 milyon TL’lik belediye ve iştirak borçları için Sarnıç Han’ın bir katı ve üniversite binasının devri yapılacak. Böylece 105 milyonluk bir devirle 60 milyon TL faiz silinecek. Belediye tarafından duyurusu yapılan devire Körfez Belediye Meclisi İYİ Parti’li Meclis Üyesi Fevzi Canbaz tepki gösterdi.

“BELEDİYENİN KALBİNİ SÖKTÜNÜZ”

Belediyenin taşınmasını devretmesini eleştiren Canbaz bunun karşılığında reklam yapılmasını eleştirdi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Feyzi Canbaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “32 dönüm Belde Garajı 13 dönüm Yarımca Üniversitesi binası ve arsası, Sarnıçhan’ın bir katı, 46 adet gayrimenkulü Milli Emlak’a ve SGK kurumuna devret sonrada borç ödedim diye reklam yap. Siz 18 yıldır ne iş yaptınız diye sormazlar mı? Yaptığınız yatırımlar nerede? Borç öderken nasıl emek harcadınız? Körfez Belediyesi’nin kolunu bacağını kalbini söktünüz yok ettiniz.

“MİLLETİN AKLI İLE DALGA GEÇMEYİN”

Üretim belediyeciliğini bırakıp tüketim belediyeciliği ve satan yok eden belediye yönetim anlayışı getirdiniz yaptıklarınızdan utanacağınız yerde birde reklam yapıyorsunuz. Körfez Belediye’mizin geleceğini yok eden sizler tarih sizi ak değil kara diye yazacak. Borçları ödedik diye bu milletin aklı ile dalga geçmeyin. 18 yıldır batırdığınız Körfez Belediyemizi borçları ödedik reklamı ile kandıramazsınız. Körfez Belediyesinden zengin olanlar borsada 100 Trilyonla borsa oynayanlar tüyü bitmedik yetim hakkını yiyenler başta benim ve bu milletin hakkı sizlere helal olmayacaktır. Rabbim milletimize ve Körfezimize derman versin”