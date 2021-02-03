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03 Şub 2021 - 17:03- Asayiş G: 03 Şub 2021 - 17:05

4 katlı binada korkutan yangın

İzmit'te 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Olay, İzmit Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki evin çocuk odası kısmında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
# İzmit, yardım, çocuk

03 Şub 2021 - 17:03 - Asayiş

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