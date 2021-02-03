Kocaeli'de 2 aydır Suçiçeği aşısı yok! Çocukların sağlığı tehlikede

Aile Sağlığı Merkezleri’nde çocuklara 12’nci ve 18’inci aylarında vurulan Suçiçeği aşısı yaklaşık 2 aydır, aşı yokluğu nedeniyle vurulamıyor. Aşı zamanı gelen çocukların aşılamaları yapılamıyor. Edinilen bilgiye göre şubat ayı içerisindeki planlamada da Suçiçeği aşısı gelmeyecek. Ebeveynler, aksayan aşılama takvimi nedeniyle endişeli. Yurt dışında üretilen ve Avrupa ülkelerinden ithal edilen Suçiçeği aşı ihalesinin, Sağlık Bakanlığınca yapıldığı, önümüzdeki süreçte aşının Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Aşının mart başında yeniden yapılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

KİM NE ZAMAN AŞILANMALI?

Suçiçeği aşısı canlı bir aşıdır. Uygulama cilt altına (subkutan) yapılır. Çocuklara 12-18. aylarında tek doz olarak uygulanır. Eğer bu aylarda aşılanmamışlarsa herhangi bir zamanda da aşılanabilirler. 13 yaşına kadar aşılanmamış olanlarda bundan sonra aşılanacaklarsa 4-8 hafta ara ile iki doz aşı uygulanır. Suçiçeği aşısı diğer aşılarla aynı anda yapılabilir.

SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

Suçiçeği (Varicella) sık görülen bir çocukluk çağı hastalığıdır. Genellikle hastalık hafif seyirlidir ancak küçük bebeklerde ve erişkinlerde ciddi hastalık yapabilir. Herpes virüsünün (Varicella Zoster Virüs) neden olduğu bir hastalıktır. Suçiçeği virüsü kişiden kişiye havayolu ile ya da suçiçeği döküntülerine temas ile bulaşır.

SUÇİÇEĞİ NELERE YOL AÇAR?

Ciltte döküntü (içi su dolu kabarcıklar), kaşıntı, ateş ve halsizlik yapar. Ciddi cilt enfeksiyonlarına, ciltte kalıcı iz oluşumuna, zatürre, beyin hasarı ya da ölüme neden olabilir. Suçiçeği geçirmiş bir kişide yıllar sonra Zona denilen ağrılı cilt döküntülerine yol açan hastalık gelişebilir. Bu yüzdendir ki çocuklar 12. ve 18. aylarında aşılanır.

ZAMAN ZAMAN AKSAMALAR OLUYOR

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Recep Pehlivan, “Şuan elimizde suçiçeği aşısı yok. Zaman zaman bu tür gecikmeler yaşanıyor. Aşı gönderildikten sonra, aşılamalara hız veriyoruz ve kayıp olan zamanı geri kazanıyoruz” ddi.

İHALESİ YAPILDI

Yurt dışında üretilen ve Avrupa ülkelerinden ithal edilen Suçiçeği aşı ihalesinin, Sağlık Bakanlığınca yapıldığı, önümüzdeki süreçte aşının Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Aşının mart başında yeniden yapılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.