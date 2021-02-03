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03 Şub 2021 - 17:08- Gündem G: 03 Şub 2021 - 17:09

Körfez Belediyesi, 450 milyon TL’lik borcunu sıfırladı

Körfez Belediyesi, yapılan devirler ile 450 milyon liralık SGK ve vergi borçlarından kurtuldu

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Körfez Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıca Hereke’de yapılacak fakülte için belediyeye ait arsanın 25 yıllığına tahsisi meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Toplantıda belediyenin borçlarının sıfırlandığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Yaptığımız bu devirler ile 450 milyon liralık SGK ve vergi borçlarından kurtulmuş oluyoruz. Bu dönem attığımız en önemli adım” dedi.

“TARİHİ BİR KARAR”

Başkan Şener Söğüt, “Körfez tarihinde bence hakikaten özellikle borçları anlamında tarihi bir karar. Uzun yıllardan bu yana Hereke Belediyesi’nden, Kirazlıyalı Belediyesi’nden ve Körfez Belediyesi’nden borçlar var. Bu borçlar da halkımıza daha hızlı hizmet götürmek adına yatırımları ertelememek adına oluşmuş. SGK’ya bizim 310 milyon borcumuz söz konusuydu. Bunun 94 milyonu anapara, geriye kalan 220 milyonu da faiz şeklinde. Belde Garajı’nın alanı 31 dönüme yakın. SGK’nın bu arsa üzerinde zaten haczi var. Onlarla görüştük. Burayı istediler. Çok fazla alternatifimiz de yoktu. 94 milyonu ödediğimizde 310 milyon borcunuz kapanmış oluyor. Bu avantajı kaçırmak istemedik. Yoksa orasını devretmekle ilgili bir düşüncemiz yoktu. 310 milyonluk borca karşılık devrediyoruz” dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Belediyeye ait borçlarının tamamının ödenmiş olacağına değinen Başkan Söğüt, “Belediyemiz ve iştiraklerimize ait 165 milyon TL bulunmaktadır. Bu borcun 105 milyon TL’si anapara, 60 milyon TL’si faizdir. Belediyemiz 105 milyon TL anapara ve geçmiş yapılandırma borcuna karşılık kamunun kullandığı gayrimenkulleri Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devrederek 60 milyon TL faiz borcu silinip 165 milyon TL vergi borcu tamamen ödenmiş olacak. Bu kapsamda Sarnıç Han’ın 1 katını da veriyoruz” diye konuştu. Başkan Söğüt daha sonra söz alan meclis üyelerinin sorularına tek tek yanıt verdi. Soruları cevaplayan Söğüt, daha sonra oylamaya geçti. Devir maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

# Körfez

03 Şub 2021 - 17:08 - Gündem

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