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03 Şub 2021 - 17:18- Gündem G: 03 Şub 2021 - 17:22

Erdoğan’dan Boğaziçi öğrencilerine: Siz terörist misiniz?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz öğrenci misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" dedi.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür.

Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları bu ülkenin evlatları kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz.

Zira siz öğrenci misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?

‘LGBT… YOK BÖYLE BİR ŞEY’

Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak, buna da asla fırsat vermeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum.

Onun için de gereği neyse bunu yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim’deki bir gezi olayın yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.

Bay Kemal eğer sen bu yolda devam edeceksen, buyur devam et. Terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yolda devam et. Ama biz teröristlerle beraber olmadık olmayacağız.

Cudi’de Gabar’da Tendürek’te teröristlere nasıl oraları mezar ettiysek, nasıl inlerine girdiysek, bundan sonra da her yerde aynı şekilde buna devam edeceğiz.

LGBT… Yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir.

Bizim bu yapıdan beklentimiz elbette her konuda yanımızda yer alması değildir. Hatta bizim yanımızda hiç yer almasalar da olur.

GÖLGE ETMESELER YETER…

Bizim bunlardan beklentimiz ülkemizin ve milletimizin ortak menfaatleri sıkıntıları sevinçleri bu hususta asgari düzeyinde de olsa bir anlayış birliği sergilemeleridir.

Gölge etmeseler yeter, ona bile razıyız. Türkiye terörle mücadele ederken terör örgütlerinin ve teröristlerin yanında yer almasalar yeter.

Türkiye sınırlarını güvenli getirmenin kavgasını verirken, emperyalistlerin tetikçiliğine soyunmasalar yeter.

Türkiye Doğu Akdeniz’de haklarını korurken karşımızdakilerin tezleriyle ortaya çıkmasalar yeter.

Türkiye Avrupa Birliği’nden Amerika’ya kadar nice gücün haksız ithamlarına maruz kalmışken onların değirmenlerine su taşımasalar yeter.

Türkiye salgınla mücadele ederken, milletimizin moralini bozmaya yürütülen faaliyetleri sabote etmeye çalışmasalar yeter.”

# AKP

03 Şub 2021 - 17:18 - Gündem

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