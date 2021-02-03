Yıldız, "İYİ hedeflerle devam edeceğiz"

İYİ Parti Siyaset Akademisi ve Eğitim Politikaları biriminin düzenlediği “İYİ Siyaset Nedir?” konulu parti içi teşkilat eğitim toplantısı sonrasında İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, katılım gösteren yöneticilere sertifikalarını teslim etti. Sertifika dağıtımında açıklamalarda bulunan Yıldız, “2 hafta önce gerçekleştirilen parti içi eğitim toplantımızda engin bilgileri ve tecrübelerini bizlerle paylaşan Siyaset Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Sn. Mehmet Akalın’a, Siyaset Akademisi Başkan Yardımcımız Sn. Ece Özen Akan’a, Siyaset Akademisi Başkan Yardımcımız Sn. Hasan Sami Özvarınlı’ya bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"İYİ HEDEFLERLE DEVAM EDECEĞİZ"

Yıldız açıklamalarının devamında ise,"Pandemi koşullarına rağmen parti içi ve saha çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Video konferans yoluyla gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 4 saat süren teşkilat eğitimimizin sonucunda Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mehmet Tolga Akalın’ın imzalarının bulunduğu sertifikalarımızı katılım gösteren il yöneticilerimize takdim ettik. Bizler İYİ hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya azimle devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.