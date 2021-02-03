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03 Şub 2021 - 17:44- Gündem G: 03 Şub 2021 - 17:47

Kocaeli Kafe ve Restaurant İşletmecileri Derneği kuruldu

Kocaeli Kafe ve Restaurant İşletmecileri Derneği (KOKRİD) kuruldu. Pandemiden fazlasıyla etkilen kafe ve restaurant işletmecileri dernek faaliyetleri girişiminde bulundu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Kocaeli Kafe ve Restaurant İşletmecileri Derneği (KOKRİD) geçtiğimiz hafta kuruldu. Pandemi döneminden fazlasıyla etkilenen kafe ve restaurant işletmecileri gerçekleştirdiği dernek faaliyetleriyle şimdiden 70 üye edindi. KOKRİD Başkanı Yaşar Aktaş ise konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Aktaş,"Derneğimizin amacı, işletmecilerin kaliteli ve ucuz ürün tedarikinden, eğitimli personel istihdamına kadar birçok konuda yardımlaşma ve dayanışma sağlamaktır" dedi.

"KALİTELİ VE UCUZ ÜRÜN"

 KOKRİD Başkanı Yaşar Aktaş, “Kocaeli’nin büyük bir kesimini ilgilendiren kafe restaurant ve gıda sektörü işletmecileri ve bu sektöre bel bağlayan diğer yatırımcıları bir araya getirmek amacı ile geçtiğimiz hafta KOKRİD’i kurmuş bulunuyoruz. Derneğimizin amacı, işletmecilerin kaliteli ve ucuz ürün tedarikinden, eğitimli personel istihdamına kadar birçok konuda yardımlaşma ve dayanışma sağlamaktır. Personel eğitimleri, öğrenci bursları, üretim fazlası gıdaların ihtiyaç sahiplerine günlük dağıtılması gibi gündemlerimizde ileri tarihli olarak planlanmıştır.

"ÖNCE KENDİMİZ NEFES ALMALIYIZ"

Aktaş açıklamalarının devamında ise,"Tüm bu faydalı amaçlarımızı yerine getirebilmek için, pandemi gerekçesi ile içinde tutulduğumuz ağır koşullardan sıyrılıp önce kendimiz nefes alabilmeliyiz. Sektör temsilcilerinin birer birer aramıza katılması ve bu büyüme hızımız bize irisinden ufağına sektördeki tüm temsilcilerin ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sebeple hiç vakit kaybetmeden, dernek olarak ilimizin değerli yetkilileri ile görüşmelerimizi başlatacağımızı bildiririz" dedi.

# Kocaeli

03 Şub 2021 - 17:44 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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