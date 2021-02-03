Milletvekili Yaman’ın Karamürsel mesaisi

Yaman’ın Karamürsel mesaisi Bosna Hersek Türkleri Derneği’ni ziyaretle başladı. Merkez Camii’inde kılınan öğlen namazı sonrasında ise günün ikinci yarısında Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ziyaret edildi.

ESNAFLA BULUŞTU

Sonrasında ise Yaman ve beraberindeki AKP Karamürsel yönetimi sokağa indi. İlçe karış karış gezilirken Pandemi şartları nedeniyle ticari faaliyetlerine ara veren restoran, cafe ve benzer işletmelerin sahipleriyle görüşüldü. Sürecin en az hasarla atlatılması için yapılması gerekenler esnafın ağzından dinlendi. AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptığı görüşmelerde bol bol not aldı. Salı Pazarı esnafı da unutulmadı. İstek ve talepleri dinlendi. Milletvekili Yaman günün kalan bölümünde ise yeni göreve başlayan AKP Kadın ve Gençlik Kolları yönetimlerini ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ANA KADEME TOPLANTISI

Yaman’ın Karamürsel turu Ana kademe yönetim kurulu toplantısına katılımla tamamlandı. Toplantıda yaptığı konuşmada Yaman, verimli bir gün geçirdiklerini belirtti. Sait Mete başkanlığındaki AKP ilçe yönetimini tebrik edip “Karamürsel ilçemiz Kocaeli’mizin çok özel ve çok güzel ilçelerinden bir tanesi. Bugün yaptığımız ziyaretlerde aldığımız geri bildirimlere bakarsak dinamik bir ilçe başkanınız, durmayan bir yönetiminiz var. Allah sizlerden razı olsun, bu birliktelikle 2023 hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz.” dedi.