Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 354’e yükseldi. Bugün toplam 148 bin 192 test yapıldı. Semptom gösteren 632 kişiyle birlikte toplam 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 314 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 387 bin 384’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 523 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.