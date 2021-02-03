Doğalgazlı otobüs alev alev yandı



Alınan bilgiye göre İzmit Gebze arası toplu taşıma yapan 41 BR 321 plakalı 500 hat numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait doğalgazlı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Hereke çıkışında yanmaya başladı. Otobüsün yandığını fark eden sürücü, araçtaki 3 yolcuyu aşağıya indirerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otobüsün motor aksamından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek bütün otobüsü etkisi altına aldı. Doğalgaz tankı patlayan otobüs alev alev yanarken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken D-100k karayolunun Ankara yönü bir müddet trafiğe kapandı. Yanan otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.