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04 Şub 2021 - 09:37- Spor G: 04 Şub 2021 - 09:39

Egle’nin ikinci testi de pozitif çıktı

EuroLeague Woman Grup maçlarında ülkemizi temsil eden İzmit Belediyespor’da İspanya dönüş uçuşu hazırlıkları sırasında yapılan rutin Covid-19 testinde Egle Siksnuite’de koronaya rastlanmıştı. Sporcunun bugün yapılan ikinci testi de pozitif çıktı.
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Takımla birlikte dönemeyen ve Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayan Siksnuite İspanya’da otelde karantina altına alınmıştı. Egle’nin bugün (Çarşamba) karantinasının bitmesi ve İspanya’dan dönmesi bekleniyordu. Ancak başarılı sporcunun Covid-19 testi yine pozitif çıktı. Egle bir hafta daha İspanya’da karantinada kalacak. Bir sonraki testinin negatif çıkması halinde dönüş yapabilecek.
# covid-19

04 Şub 2021 - 09:37 - Spor

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