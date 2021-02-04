Egle’nin ikinci testi de pozitif çıktı

Takımla birlikte dönemeyen ve Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayan Siksnuite İspanya’da otelde karantina altına alınmıştı. Egle’nin bugün (Çarşamba) karantinasının bitmesi ve İspanya’dan dönmesi bekleniyordu. Ancak başarılı sporcunun Covid-19 testi yine pozitif çıktı. Egle bir hafta daha İspanya’da karantinada kalacak. Bir sonraki testinin negatif çıkması halinde dönüş yapabilecek.