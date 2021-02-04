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04 Şub 2021 - 09:40- Gündem G: 04 Şub 2021 - 09:42

Kiptaş İzmit Çınar Evler’de sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kiptaş ortaklığında yürütülen İzmit Çınar Evler projesinin inşaatı tüm hızıyla sürerken, İzmitli hak sahipleri sözleşmelerini imzalamaya devam ediyor

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İzmit’e yeni soluk getirecek olan, depreme dayanıklı, tasarım ve çevre odaklı sosyal konut projesi Kiptaş İzmit Çınar Evler’in inşaatı devam ediyor. İnşaatta çalışan personelin bir bölümü Kocaeli’den istihdam edilirken, malzeme temininde de yine yerel esnaflar tercih ediliyor. Kocaeli’ye yeni bir soluk getirecek olan bu proje kapsamında, İstanbul’da yapılan kura çekimi sonrası belirlenen hak sahipleri İzmit Belediyesi Belsa Plaza B Blok’ta sözleşmelerini imzalamaya devam ediyor. 


KONUT PROJELERİ DEVAM ETSİN


İzmit Belediyesi Belsa Plaza B Blok’ta sözleşmelerini imzalamak için gelen İzmitli hak sahipleri, tasarım ve çevre odaklı bu projenin devam etmesini istediklerini belirtti. Sosyal konut projelerine damga vuran İzmit Çınar Evler’ine yenilerinin eklenmesini talep eden İzmitliler, Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.


KOCAELİ KAZANIYOR


Başkan İmamoğlu’nun ‘Kiptaş ile Kocaeli de kazanacak’ sözü sonrası, çalışan işçiler ile teknik personelin bir bölümü Kocaeli’den istihdam edilirken, inşaat malzemelerinin bir kısmı da yine ilimizden tedarik ediliyor. Kiptaş İzmit Çınar Evler sayesinde İzmit Belediyesi, Kocaeli’nin ekonomisine katkıda bulunuyor.

# Kocaeli, İzmit, İstanbul

04 Şub 2021 - 09:40 - Gündem

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