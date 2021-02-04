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04 Şub 2021 - 09:44- Siyaset G: 04 Şub 2021 - 09:47

AKP’den geniş kapsamlı SEDAŞ toplantısı

AKP, ilimizde yaşanan elektrik problemlerini SEDAŞ üst yönetimi ile ele aldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, SEDAŞ İcra Kurulu Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz da yer aldı.

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Video Konferans yönetimiyle online gerçekleşen toplantıda AKP İlçe Başkanları ile İlçe Belediye Başkanlarının tamamı yer alırken, SEDAŞ üst düzey yöneticileri de hazır bulundu. İlçelerden özellikle kış aylarında gelen şikayetler üzerine çözüm önerilerinin konuşulduğu, sorunların tespit edilerek gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın öncülüğünde yol haritası belirlendi. SEDAŞ’tan beklentiler aktarıldı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, vatandaştan gelen taleplere Milletvekilleri başta olmak üzere, belediye başkanları ve ilçe başkanlarının hiçbir zaman duyarsız kalmadığını, çözüm aradığını, talepleri ilgili yerlere iletip, takipçisi olduklarını belirterek, “Miletvekillerimizle, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla birlikte halkımızdan gelen her talebi, her isteği yerine getirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Önceki dönem Başbakan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Fikri Işık’la birlikte bu toplantıda ilçe ilçe bütün sorunları ele aldık. Oldukça verimli geçen toplantımızın olumlu neticeler getirmesini diliyorum” dedi.

# Kocaeli, AKP

04 Şub 2021 - 09:44 - Siyaset

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