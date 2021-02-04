"Elektrik kesintilerinden gına geldi"

Kartepe FSM'de oturan ve gazetemize ulaşan bir okuyucumuz Sepaş'ın elektrik kesintilerinden şikayet etti. Konuyla ilgili konuşan vatandaş, "Yaklaşık 3 aydan bu yana ailemle birlikte Kartepe FSM'de ikamet ediyorum. İstanbul Kartal'dan geldim. Geldiğime geleceğime pişman oldum dersem yeridir. Bölgenin Elektrik Sağlayıcı şirketi Sepaş'ın artık keyfi olduğunu düşündüğüm kesintilerinden gına geldi. Bu kadar saçmalık olamaz. O kadarki artık gün içinde defalarca yapılan bu kesintiler elektronik cihazlarımızda arızalara yol açmaktadır." dedi