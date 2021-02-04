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04 Şub 2021 - 10:32- Asayiş G: 04 Şub 2021 - 10:41

Tabancayla öldürüp uçuruma atmışlar

Karamürsel’de yaklaşık 7 senedir kayıp olarak aranan 38 yaşındaki doğalgaz tesisatçısının aslında alacak verecek meselesi nedeniyle cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Karamürsel’de doğalgaz tesisatçılığı yapan 38 yaşındaki Akif Demir’in kızı, 6 Ağustos 2013 günü babasının kaybolduğunu düşünerek durumu polise bildirdi. Uzun süre yapılan aramalar sonucu Demir’e ulaşılamayınca ailesi kendilerini terk ederek yurtdışına girmiş olabileceğini düşünürken kayıp dosyası ile ilgili de bir sonuca varılamadı. Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun oluşturduğu ve faili meçhul cinayetleri çözen özel ekibin çalışması sonucu kayıp dosyası yeniden ele alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dosya üzerinde yapılan incelemelerde Akif Demir’in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine Demir’in kaybolmadan önce görüştüğü kişiler ve telefon kayıtlarının incelenmesinin ardından Cihan M. (30) ve Halil Ö. (40) isimli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde Akif Demir ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü ise Demir’i araca alarak Karamürsel Kızderbent mevkisine götürdükleri, burada tabancayla öldürdükten sonra Aktoprak mevkisinde uçuruma attıklarını söyledikleri öğrenildi.

CESEDİ BULUNAMADI

Şüphelilerden Halil Ö.’nün evinde yapılan aramalarda ise bir adet tabanca bulundu. Şüpheli, cinayeti bu silahla işlediklerini de belirtirken yaklaşık 7 sene önce işledikleri cinayeti itiraf eden 2 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Öte yandan Akif Demir’in cesedinin bulunması için bölgede çalışma yapan ekiplerin şuana kadar herhangi bir bulguya rastlamadıkları öğrenildi. Akif Demir cinayetinin aydınlatılmasıyla birlikte Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun oluşturduğu ve faili meçhul cinayetleri çözen özel ekibin aydınlattığı dosya sayısı 7’ye yükseldi. 

# Kocaeli

04 Şub 2021 - 10:32 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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