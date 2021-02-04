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04 Şub 2021 - 10:45- Gündem G: 04 Şub 2021 - 10:57

Spor tesisleri bakımdan geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yer alan spor tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.  

SpoSporun ve sporcunun her zaman yanında olan ve yaptığı spor tesisleriyle gençleri spora teşvik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğü, mevcut durumda bulunan spor tesislerine bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriyor. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kullanımları da sınırlı olan tesisler pandemi sonrası günler için sürekli hazır tutuluyor.

 

A’DAN Z’YE BAKIM ONARIM

Büyükşehir Belediyesi tüm tesislerde A’dan Z’ye bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Buna göre 12 ilçede toplam 15 futbol sahasının yıpranmış, kırılmış koltuklarının değişimi yapılırken, suni çim sahaların atv aracı ile granür takviyesiyle bakımı yapıldı. Sanayi Mahallesi doğal çim sahanın ilaçlama ve silindir olarak bakımı titizlikle yapıldı. Ayrıca sulama sistemleri kontrolü, arızalı olanların da tamiri gerçekleştirildi. Bunun yanında Enerji Müdürlüğü ekiplerince tesislerin aydınlatmalarının bakım ve onarımı da tamamlandı.

 

SPOR SALONLARI DA ELDEN GEÇİRİLİYOR

12 ilçe de toplam 18 çok amaçlı spor salonunda da Büyükşehir ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre salonlarda arızalı kazan sistemleri ve klima bakımları yapılırken Kovid-19 nedeniyle dezenfektan ve hijyen malzemeleri temin ediliyor. Yıpranmış ve tamiratı gereken salonların Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından onarımlarının yapılması için çalışmalar tamamlandı.

 

TENİS KORTLARI, ATLI EĞİTİM, SPORTAM…

Büyükşehir Belediyesi tenis severleri de unutmuyor. Belediye bünyesindeki kortların zemin boyaması ve bakımı yapıldı. Ayrıca Atlı Eğitim Merkezi’nin ambar boyama işi ve diğer gereken bakımları devam ediyor. Sporcu sağlığı test ve analiz merkezi (SPORTAM)’nde ise tadilatlar sona erdi. Tüm tesislerin yıpranmış bayrakları yenileriyle değiştirilirken, arızalı bayrak direklerinin tamiratı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tesislerinin pandemi sonrası her türlü aktivite ve organizasyon için hazır duruma getirildi.

 

# Kocaeli, Büyükşehir, eğitim, covid-19

04 Şub 2021 - 10:45 - Gündem

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