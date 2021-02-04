Kocaeli Barosu’na 3 yeni avukat

Genç üye sayısı artan Kocaeli Barosu’nda geçtiğimiz gün yeni avukatlar için yemin töreni yapıldı. Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğine ilk adımını atan 3 genç avukata avukatlık ruhsatnameleri verildi. Yeni üyeler ile birlikte Kocaeli Barosu’nun üye sayısı üye 2 bin 149 oldu. Ruhsatname belge töreni pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşti. Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapılan ruhsatname ve yemin töreninde, Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir yeni avukatlara belgelerini taktim etti. Genç meslektaşlarına mesleğin öneminden bahseden Candemir yeni avukatlara ve çocuklarının mutlu gününe şahit olan ailelerine teşekkür etti.

YENİ AVUKATLAR

Yemin ettikten sonra mesleğe ilk adımlarını atan Genç Avukatlar: Av. Bilgehan KAVUKÇU, Av. Begüm ÖCALIR ve Av. Kübra HOZAR

Av. Bilgehan KAVUKÇU: Kocaeli Barosunun yeni avukatı Av. Bilgehan KAVUKÇU yemin töreni sonrası ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

Av. Begüm ÖCALIR: Meslektaşları ile birlikte yemin eden Begüm ÖCALIR ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

Av. Kübra HOZAR: Çiçeği burnunda avukat Kübra HOZAR ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı