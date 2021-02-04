Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Şub 2021 - 11:00- Gündem G: 04 Şub 2021 - 11:01

Kocaeli Barosu’na 3 yeni avukat

Kocaeli Barosu bünyesine 3 avukat daha katıldı. Genç avukatlara ruhsatnamelerini, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir takdim etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Genç üye sayısı artan Kocaeli Barosu’nda geçtiğimiz gün yeni avukatlar için yemin töreni yapıldı. Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğine ilk adımını atan 3 genç avukata avukatlık ruhsatnameleri verildi. Yeni üyeler ile birlikte Kocaeli Barosu’nun üye sayısı üye 2 bin 149 oldu. Ruhsatname belge töreni pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşti. Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapılan ruhsatname ve yemin töreninde, Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir yeni avukatlara belgelerini taktim etti. Genç meslektaşlarına mesleğin öneminden bahseden Candemir yeni avukatlara ve çocuklarının mutlu gününe şahit olan ailelerine teşekkür etti.

YENİ AVUKATLAR

Yemin ettikten sonra mesleğe ilk adımlarını atan Genç Avukatlar: Av. Bilgehan KAVUKÇU, Av. Begüm ÖCALIR ve Av. Kübra HOZAR 

Av. Bilgehan KAVUKÇU: Kocaeli Barosunun yeni avukatı Av. Bilgehan KAVUKÇU yemin töreni sonrası ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

Av. Begüm ÖCALIR: Meslektaşları ile birlikte yemin eden Begüm ÖCALIR ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

Av. Kübra HOZAR: Çiçeği burnunda avukat Kübra HOZAR ruhsatnamesini Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’den aldı

# Kocaeli, eğitim

04 Şub 2021 - 11:00 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"Elektrik kesintilerinden gına geldi" mask
"Elektrik kesintilerinden gına geldi"
Kiptaş İzmit Çınar Evler’de sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor mask
Kiptaş İzmit Çınar Evler’de sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! mask
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı!
Yıldız, "İYİ hedeflerle devam edeceğiz" mask
Yıldız, "İYİ hedeflerle devam edeceğiz"
Körfez Belediyesi, 450 milyon TL’lik borcunu sıfırladı mask
Körfez Belediyesi, 450 milyon TL’lik borcunu sıfırladı
Körfez’de 8 bin 500 ton tehlikeli atık bertaraf edildi mask
Körfez’de 8 bin 500 ton tehlikeli atık bertaraf edildi
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu mask
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!     mask
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!    
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü mask
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Mahalle mahalle gezip otomobilleri parçaladılar! mask
Mahalle mahalle gezip otomobilleri parçaladılar!
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor mask
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor

GALERİ

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü mask
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı mask
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı mask
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL