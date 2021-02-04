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04 Şub 2021 - 14:07- Spor G: 04 Şub 2021 - 14:09

Bizim Gökdeniz Beşiktaş’ı seviyor
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Antalyaspor’un 41 numarası Gökdeniz, 1-1 sona eren Beşiktaş maçında takımının tek golünü attı ve siyah beyazlılara attığı gol sayısını 3’e çıkardı

TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATTI

Antalyaspor’un sezon öncesinde Kocaelispor’dan transfer ettiği Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta takımı adına tek golü atan isimdi. 39. dakikada Eren Albayrak’ın harika pasında gerilerden gelen kafa vuruşu ile Ersin’in sağından topu filelerle gönderen Gökdeniz büyük bir sevinç yaşadı. 2001 doğumlu futbolcu maç boyunca da temposu ile parmak ısırttı. 

MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU

Zorlu maçın ardından konuşan Gökdeniz Bayrakdar "Büyük takımlarla oynarken çok farklı motivasyonumuz oluyor. Organize, güzel bir gol attım. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a yine gol atmıştım. Galip gelseydik güzel olurdu ama nasip değilmiş. 7 maçlık yenilgisizlik serimiz oldu. Ancak hakem hatalarıyla puan kaybettiğimiz için de çok üzülüyoruz” ifadelerine yer verdi. 

ERSUN YANAL ÇOK SEVİYOR 

Gökdeniz, İstanbul’da oynanan sezonun ilk yarısındaki maçta da attığı golle takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Aynı futbolcu geride bıraktığımız sezon oynanan hazırlık maçında da Kocaelispor’u öne geçiren isimdi. Beşiktaş’a biri hazırlık maçında olmak üzere toplam 3 gol atan Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın da gözbebeği haline geldi. 

BU SEZONKİ 6. GOLÜ

Genç futbolcu gerek Tamer Tuna, gerekse de Ersun Yanal tarafından sürekli sahaya sürülen bir futbolcu oldu. Bu sezon 4 lig 2 de kupa olmak üzere toplam 6 gole ulaşan futbolcunun market değeri her geçen gün artıyor. Kısa süre içerisinde dikkatleri üzerinde toplayan futbolcu için Antalyaspor Kulübü “Gökdeniz’i yurt içi transferde değerlendirmek istemiyoruz” derken 41 numaralı futbolcuya olan güvenini ortaya koydu.

# İstanbul, Kocaelispor

04 Şub 2021 - 14:07 - Spor

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