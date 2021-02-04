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04 Şub 2021 - 14:08- Spor G: 04 Şub 2021 - 14:09

Abdurrahman Kaya’dan Derince’ye destek
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Dün deplasmanda Manisaspor ile karşılaşan Belediye Derincespor’da maçın kafile başkanlığını Günkay Marketleri sahibi Abdurrahman Kaya yaptı. Kaya, Belediye Derincespor’un grubun en iyi futbol oynayan takımı olduğunu ve sezon sonunda beklenen başarıya ulaşacağını ifade etti. Sarı lacivertli kulüp de desteğinden ötürü iş insanı Abdurrahman Kaya’ya teşekkür etti.  

04 Şub 2021 - 14:08 - Spor

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