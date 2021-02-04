Akçay: Sorunlara çözüm bulamazsanız, sorunun parçası olursunuz

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay 2-0 kaybedilen Manisa Futbol Kulübü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, sorunları çözmek adına ekibi ile birlikte Kocaelispor’a geldiğini ifade etti. Akçay öte yandan takım savunmasında fazla bir sorun yaşamadıklarını, ofansif anlamda eksikleri kapatmak için çalışacaklarını belirtti.

MESAFE ALDIK

Topun kendilerindeyken geliştirilmesi gereken eksikliklerinin olduğunu altını çizen Mustafa Reşit Akçay şu ifadelere yer verdi: 10 günde geldiğimiz noktayı beğeniyoruz, olumlu görüyoruz. Manisa maçındaki artıları ve eksileri görüntülerimize bakıp değerlendireceğiz. Belli bölümlerde stratejik hatalar yaptık. Takım savunmasını geliştirme anlamında mesafe aldığımızı görüyorum ama top bizdeyken oynama konusunda kat etmemiz gereken davranışlar var. En kısa zaman bunu halletmeye çalışacağız.

KOVANIZ KADAR SU ALABİLİRSİNİZ

Oyuncularınızın kapasitesi kadar gelişebilirsiniz. Yani, denizdesiniz ve kovanız kadar su alabilirsiniz. Mevcut oyuncularımızı yukarıya taşıyarak ve maksimum seviyeye çıkararak hem defansif hem de ofansif sorunları halletmeye çalışacağız. Savunma kısmının büyük bir kısmını hallettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki süreç ofans kısımdaki sorunları çözmek. Neticesinde sizi onun için buraya getiriyorlar.

GAYRET GÖSTERECEĞİZ

Ne kadar sorun ve geliştirilmesi gereken bir şey varsa bunlara çözüm getirmek zorundasınız. Bu eksikliklere sorun olarak bakarsanız sorunun bir parçası olursunuz. Bizim işimiz sorunları çözmek, bunun için hayret göstermek, takdiri Allah’a bırakmak. Çorum maçının ardındaki 10 günlük boşluk önemli. Bu süreç bizim baya bir mesafe almamızı sağlayacaktır