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04 Şub 2021 - 14:12- Spor G: 04 Şub 2021 - 14:14

SAK: Binicilik sporu ihmal edilmemeli
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Gebze’de faaliyet gösteren Faz Döküm firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sak, pandemi dolayısı ile sokağa çakma yasaklar, faaliyetlerinde durgunluk yaşayan sporla ilgilenen çok değerli kulüplerimizi mağdur etti” dedi

SIKINTI BÜYÜK

Gebze’de faaliyet gösteren Faz Döküm firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sak, pandeminin sebep olduğu ekonomik durgunluklara bağlı olarak, bir çok sektörünün bundan olumsuz etkilendiğinin altını çizerek “Sağ olsun hükümetimiz, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri açıkladıkları destek ve yardım politikaları kapsamında, ticaretle uğraşan insanımıza destek olma çabasındalar. Fakat 350 bin nüfuslu Gebze’mizde yakın zamanda ziyarette bulunduğumuz kulübümüz mağdur durumdadır” dedi. 

BİR ATA BAKAMIYOR MUSUNUZ ?..

Sak açıklamasının devamında “ Kocaeli ilinde 18000 metrekare alanda kurulu federe kulüp statüsündeki Gebze Atlı Spor Kulübü, temel binicilik eğitimi dışında engel atlama, atlı dayanıklılık, pony at terbiyesi branşlarının dışında tay kırımı ponny clup, özel çocuklarımıza tamamlayıcı sağlık hizmetleri  (ms,otizm,srebralpalsi vs), atlı terapi ve Hippo terapi seansları da vermektedir. Sosyal projelere yatırım yapacak müteşebbis bulmakta çok zorluk çekilen bir dönemde, gerek binicilik sosyal tesisleri ile gerek 4000 kitaplık kütüphanesi, 500 kişilik çok yönlü konferans salonu İle birçok belediyenin dahi sahip olamadığı bir tesis Gebze ilçemize kazandırıldı” dedi. 

BİR AT YÜK OLMAMALI

Adnan Sak sözlerini şöyle sürdürdü: Bu tesislerdeki yerel ve ulusal alanda yapılan yarış, eğitim ve sosyal aktivitelerle de Kocaeli ve Gebze’nin tanıtımına büyük katkı vermektedir. Pandemi dolayısı ve sokağa çakma yasakları nedeniyle faaliyetlerinde durgunluk yaşayan sporla, insanla ve hayvanla ilgilenen çok değerli kulüplerimiz var. Örneğin bünyesinde 10 çalışanı, 24 adet profesyonel (sportif at) atları bulunan ve yerleşke içinde evcil dostumuz çokça köpeğe de bakan bu ve benzeri kulüplerimiz, spor kulüplerine ve ticarethanelere sağlanan desteğin dışında kalıyor. Böyle olunca da sanayi ve kültür kenti olan Gebze’de, kurum ve kuruşlar yeterince destek olup, dostluk ve esnaflık münasebetleri kapsamında 24 adet ata bakamıyor mu? Binicilik de bir spor dalı değil mi ? Gebze halkını ve yetkilileri bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz, ilçemiz sahip olduğu böyle güzellikleri koruyabilsin, ileriye taşıyabilsin. 

# Kocaeli, eğitim, destek, yardım, Gebze

04 Şub 2021 - 14:12 - Spor

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