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04 Şub 2021 - 14:13- Spor G: 04 Şub 2021 - 14:14

TFF, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi hakkında açıklama yaptı
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TFF’nin açıklaması şöyle: Bilindiği üzere, 5 Ocak 2021 tarihinde başlayan İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 1 Şubat 2021 tarihinde sona ermiştir. Bu süreçte Süper Lig kulüplerimizin yapmış oldukları transferlerle ilgili değerlendirmeler üzerine bazı konularda bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.  Kulüp Lisans Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi’nde 152 oyuncunun sözleşmesi tescil edilmeye uygun bulunmuştur.  21 Süper Lig kulübüne ait bu transferlerin oyuncu, menajer ve teknik adam ücretleri ile transfer tazminatları dahil olmak üzere bu sezona denk gelen toplam maliyeti 288 milyon liradır. Kulüp başına ortalama 13.7 milyon TL transfer harcaması yapılmıştır. 

2019-2020 sezonu İkinci Transfer ve Tescil döneminde ise 18 kulübümüz 122 oyuncu transfer etmiştir. Bu sezona tekabül eden toplam transfer harcaması 251 milyon TL olup kulüp başına ortalama 14 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, kulüp sayısı artmasına rağmen kulüp başına ortalama transfer maliyeti önemli ölçüde düşmüştür. 

İkinci Transfer ve Tescil dönemi sürecinde kulüpler mevcut Takım Harcama Limitlerini gelir artışı, sermaye artışı ve transfer gelirleriyle artırmışlardır. Ayrıca kulüplerimiz oyuncu ücretlerindeki indirim ve sözleşme fesihleriyle, bu sezona denk gelen takım harcama giderlerini düşürmüşlerdir. Dolayısıyla yeni biten transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde yukarıda belirtilen hususlar ve uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır. -Türkiye Futbol Federasyonu-.

04 Şub 2021 - 14:13 - Spor

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