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04 Şub 2021 - 14:14- Spor G: 04 Şub 2021 - 14:15

Sarıyer’e ceza geldi
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Sarıyer Kulübü’nün, 27.01.2021 tarihinde oynanan SARIYER- KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı müsabakada SARIYER Kulübü masörü HARUN YETİŞ'in, takım doktoruna yönelik saldırısı nedeniyle 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi. 
# Kocaelispor

04 Şub 2021 - 14:14 - Spor

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