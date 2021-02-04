Sarıyer’e ceza geldi

Sarıyer Kulübü’nün, 27.01.2021 tarihinde oynanan SARIYER- KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı müsabakada SARIYER Kulübü masörü HARUN YETİŞ'in, takım doktoruna yönelik saldırısı nedeniyle 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.