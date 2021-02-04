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04 Şub 2021 - 14:14- Siyaset G: 04 Şub 2021 - 14:17

Bozkurt: "Yerinde bir karar ama süreç farklı işletilebilirdi"

KTO yönetiminin ziyaretinde Körfez Belediyesi’nin SGK ve vergi borçlarına karşılık gayrimenkullerini vermesini değerlendiren DEVA Partisi İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, “Karar yerinde fakat mülkler daha önce ihale ile satılabilirdi. Yine de karar hayırlı olsun” dedi

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt’a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk de yönetim kurulu ve bazı meclis üyeleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde Bozkurt’u parti binasında ziyaret etti ve kendisine görevinde başarılar diledi. Buluşma sırasında özellikle Körfez Belediyesi’nin yaklaşık 450 milyon liralık SGK ve vergi borcundan kurtulması konusu üzerinde sohbet edildi.

BAŞKAN ÖZTÜRK KUTLADI

Buluşmada konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk, İlçe Başkanı Bozkurt’un başarılı bir siyasetçi olduğunu belirterek, kendisinin etkin kimliğinin Körfez’de etkisini göstereceğine inandığını dile getirdi. Daha sonra konuşan ev sahibi Başkan Orhan Bozkurt ise, “Körfez Ticaret Odamızın bu ziyareti bizleri sevindirmiştir. Başkanımıza ve yönetim kuruluna ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BELEDİYE BORÇ YÜKÜNDEN KURTULDU

Konuşması sırasında Körfez Belediyesi’nin SGK ve vergi dairesine olan borcunu kapatması ile ilgili olarak değerlendirme yapan Bozkurt, şöyle konuştu: “Alınan kararı ve yapılan işi doğru buluyoruz. Bundan dolayı biz DEVA Partisi Körfez İlçe Teşkilatı olarak Körfez Belediyesi yönetimine teşekkür ediyoruz. Çünkü en azından yaklaşık 250 milyon liralık faizden ilçe belediyemiz bu yöntemle de olsa kurtulmuş oluyor.

OLUMLU BİR ADIM

Ancak buna karşılık muhalefetin de konu hakkındaki eleştirilerine hak veriyoruz. Madem böyle bir süreç işleyecekti, devri yapılan söz konusu gayrimenkullerin daha önce satışa sunulması belki de biraz daha yüksek değerle satılmasını sağlayabilirdi. Bunu değerlendirmemiş olduk. Fakat sonuç itibarıyla baktığımızda belediye olarak olumlu bir adım atılmış.

KAÇIRILMAZ BİR FIRSAT

Yapılan bu hamle ile en azından kangren haline gelmiş durumdaki SGK ve vergi borçlarından kurtulmuş olduk. Bu alınan kararın hayırlı olmasını diliyoruz. Belediyenin sırtında bu borçlar yüktü. Bu yapılandırma fırsatı kaçırılmamalıydı. Yalnızca sürecin işletilmesi ile ilgili muhalefetle hemfikiriz.” Bozkurt konuşmasının sonunda ise belediyenin bu borç yükü altına girmesine sebep olanların da konuşulması ve bu husustaki sorumluluklarının kamuoyuna açıklanması gerektiği vurgusu yaptı.
# Körfez

04 Şub 2021 - 14:14 - Siyaset

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