İYİ Parti’de Cumali Durmuş’a önemli görev

İlimizin önemli siyasetçilerinden, İYİ Parti’nin kurucularından olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, Genel Merkez tarafından 9 ilin Teşkilat Başkan Yardımcılığına getirildi. Durmuş, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Burdur, Muğla, Sakarya ve Bartın illerinde Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevinde bulunacak
"EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDECEĞİZ"
Yeni görevini sosyal medyadan paylaşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş: "İYİ Parti Teşkilat Başkanım Sn. Koray AYDIN’ın takdiri, İYİ Parti Genel Başkanım Sn. Meral AKŞENER Hanımefendi’nin olurlarıyla yeni dönem Teşkilat Başkan Yardımcılığı Listemiz Vatanımıza, Milletimize ve Partimize hayırlı uğurlu olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımla birlikte Milletimize en iyi şekilde hizmet edeceğimize olan inancım tamdır" sözleri ile paylaştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.