Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Şub 2021 - 14:21- Siyaset G: 04 Şub 2021 - 14:24

İYİ Parti’de Cumali Durmuş’a önemli görev

İYİ Parti’nin Kurucularından olan İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş daha önce de yaptığı Teşkilat Başkan Yardımcılığına tekrardan seçildi.
mask

İlimizin önemli siyasetçilerinden, İYİ Parti’nin kurucularından olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, Genel Merkez tarafından 9 ilin Teşkilat Başkan Yardımcılığına getirildi. Durmuş, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Burdur, Muğla, Sakarya ve Bartın illerinde Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevinde bulunacak

"EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDECEĞİZ"

Yeni görevini sosyal medyadan paylaşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş: "İYİ Parti Teşkilat Başkanım Sn. Koray AYDIN’ın takdiri, İYİ Parti Genel Başkanım Sn. Meral AKŞENER Hanımefendi’nin olurlarıyla yeni dönem Teşkilat Başkan Yardımcılığı Listemiz Vatanımıza, Milletimize ve Partimize hayırlı uğurlu olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımla birlikte Milletimize en iyi şekilde hizmet edeceğimize olan inancım tamdır" sözleri ile paylaştı

04 Şub 2021 - 14:21 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bozkurt: "Yerinde bir karar ama süreç farklı işletilebilirdi" mask
Bozkurt: "Yerinde bir karar ama süreç farklı işletilebilirdi"
Büyükakın’a, Bilecikliler’den yoğun ilgi ve sevgi  mask
Büyükakın’a, Bilecikliler’den yoğun ilgi ve sevgi 
CHP’den Kandıra çıkarması mask
CHP’den Kandıra çıkarması
Milletvekili Yaman’ın Karamürsel mesaisi mask
Milletvekili Yaman’ın Karamürsel mesaisi
Gelecek Partisi’nden MHP’li Ünlü’ye sert tepki mask
Gelecek Partisi’nden MHP’li Ünlü’ye sert tepki
Tartışılan istifa sonrası taraflar ser verip sır vermiyor mask
Tartışılan istifa sonrası taraflar ser verip sır vermiyor
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu mask
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!     mask
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!    
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü mask
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Mahalle mahalle gezip otomobilleri parçaladılar! mask
Mahalle mahalle gezip otomobilleri parçaladılar!
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor mask
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor

GALERİ

Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü mask
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı mask
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı mask
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL