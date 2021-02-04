CHP Derince’ye 300 gençten destek

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ve yönetim kurulu üyeleri, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı için parti binasında bir araya geldi. Toplantı sonrası ilçe binasını ziyarete gelen gençler ağırlandı. Derinceli 300 genci temsilen gelen gençler, İlçe Başkanı Birkan Koçak ve yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı ile ilgili Koçak, “Türkiye'nin her yerine sirayet eden gençlik enerjisi Derince'yi de sardı ve İlçe Başkanlığımızın maruz kaldığı bayrak saldırısına ve Derince'de AKP-MHP bloğunun ayrıştırıcı diline karşı Derince Çınarlı Gençliği yaklaşık 300 genci temsilen İlçe başkanlığımıza ziyarette bulunarak destek mesajı verdiler. Bu istibdat düzenini gençler ve genç beyinler yıkacak” dedi.