CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ve yönetim kurulu üyeleri, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı için parti binasında bir araya geldi. Toplantı sonrası ilçe binasını ziyarete gelen gençler ağırlandı. Derinceli 300 genci temsilen gelen gençler, İlçe Başkanı Birkan Koçak ve yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı ile ilgili Koçak, “Türkiye'nin her yerine sirayet eden gençlik enerjisi Derince'yi de sardı ve İlçe Başkanlığımızın maruz kaldığı bayrak saldırısına ve Derince'de AKP-MHP bloğunun ayrıştırıcı diline karşı Derince Çınarlı Gençliği yaklaşık 300 genci temsilen İlçe başkanlığımıza ziyarette bulunarak destek mesajı verdiler. Bu istibdat düzenini gençler ve genç beyinler yıkacak” dedi.
04 Şub 2021 - 14:25- Siyaset Güncelleme: 04 Şub 2021 - 14:26
CHP Derince’ye 300 gençten destek
CHP Derince İlçe Başkanlığının maruz kaldığı bayrak saldırısına ve AKP-MHP bloğunun ayrıştırıcı diline karşı Derince Çınarlı Gençliği’ne bağlı yaklaşık 300 genci temsilen CHP ilçe başkanlığına ziyarette bulundular
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.