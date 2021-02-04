Okulların açılmasına tepki de geldi, övgü de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek 15 Şubat ve 1 Mart'ta okulların açılmasıyla ilgili açıklamlarda bulundu. Erdoğan 15 Şubat'ta köy okullarının açılacağını bildirirken, 1 Mart'ta ise 8. ve 12. sınıfların da yer aldığı yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı. Toplumun birçok kısmını ilgilendiren okulların açılması kararı ile ilgili vatandaşların görüşlerini aldık. Vatandaşların bir kısmı okulların açılma kararına olumlu bulurken, bir kısımı ise açılmamasını istiyor.

"VİRÜS TEKRAR YAYILACAK"

Lise öğrencisi Alper Yeşiltaş: Bence okulların açılmaması gerek. Sebebi ise daha virüs tam anlamıyla son bulmadı. Bu şekilde alınan kararlar virüsün tekrar yayılmasına sebep olur. Sürekli açıp kapatıyoruz, bu bir anlam ifade etmiyor. Virüs tamamen bitinceye kadar okullar kapalı kalmalı. Haberlerde virüsün mutasyona uğradığı söyleniyor. Böyle bir söylenti varken de açılmasını çok doğru bulmuyorum.

"EN İYİSİ YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Ziraat Mühendisi Enis Yaşkıran: Okulların açılması gerektiğini düşünüyorum. Bence açılması çok doğru bir karar. Öğrenci kardeşim var gözlemlerime dayanarak söylüyorum uzaktan eğitim yeterli bir eğitim değil. Kardeşim bu sene okula gitmeden mezun olacak yeterli donanıma sahip oldu mu belirsiz. En iyi eğitim uygulamalı yüz yüze olan eğitimdir. Başka türlü topluma faydalı bireyler yetişemez.

"SÜREKLİ SİSTEM DEĞİŞİYOR"

Lise öğrencisi Berat Tanaç: Virüs hala devam ettiği sürece okulların açılmasından yana değilim. Vakalar azalmış olabilir ama her şey tam anlamıyla yoluna girmedi. Uzaktan eğitim tabi ki çok faydalı olmuyor, fakat sağlık daha önemli. Sürekli sistemin değişmesi de bizi kötü etkiliyor ya sürekli açık kalmalı ya da kapalı kalmalı. Aç kapa yaparak düzenimiz bozuluyor.

"OKULLAR AÇILMAMALI"

Enes Akıcı: Şuan açılmasını doğru bulmuyorum. Eğitimin evden de sağlanabileceğini düşünüyorum. Okullar açılırsa virüs tekrar yayılabilir. Özellikle şuan mutasyona uğradığı söyleniyor. Okulların açılması çok riskli olabilir. Çok önemli dersler olur örneğin mühendislik, sağlık vs. gibi uygulama şart olan dersler de kısıtlamalı bir şekilde okula gidilebilir, ama aksi taktirde okulların açılmasını doğru bulmuyorum.

"HER YAŞ İÇİN RİSKLİ"

Mehmet Uzun: Okulların açılmamasından yanayım. Bu şartlar altında okulların açılması azalan vakaların tekrar yükselmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda virüsün mutasyona uğradığı söyleniyor her yaş risk taşıyor. Okulda bir çocuğun rahatsızlığı olsa kimse bunun hesabını veremez. Ayrıca gençlere bir şey olmasa dahi evinde yaşlı yaşayan birçok insan var, onlar da risk altına giriyor. Çok tedbirli olunması gerektiğini düşünüyorum.

"YANLIŞ BULUYORUM"

Berkay Kaplan: Tamamen virüs bitmeden okulların açılmasını yanlış buluyorum. Bana göre komple virüs bitmeli kimse risk altında olmamalı. O zaman normal hayata dönülmeli. Kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olursak herkes içi rahat bir şekilde okula gider ve yaşamını sürdürür. Şuan okullar açılırsa da sınıfların 3'e bölünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da herkes tek sıralarda oturmalı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞART"

Üniversite Öğrencisi Dilay Akarsu: Bizim için değil ama, 12. sınıftaki bir öğrencinin yüz yüze eğitim görmesi şart. Çünkü şuan üniversiteye hazırlanıyorlar ve hiç okula gitmeden üniversiteye hazırlanmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Köy okullarının açılmasına özellikle sevindim, çünkü interneti olmayan bir sürü insan var. Kimse eğitiminden geri kalmamalı. Tabi ki bu süreç çok önlem isteyen bir süreç. Sonuçta kurallara uymayanlar olacaktır. O yüzden tüm yetkinin öğretmende olması gerek.

"BİR SÜRÜ ÖĞRENCİYE BULAŞTI"

Lise öğrencisi Esin Buz: Okulların açılmasını istemiyorum. Vakalar hala bitmedi. Koronavirüsü çok kolay bir şekilde insana bulaşabiliyor. Daha önce bu gibi olaylarla kendi okulumda da karşılaştım. Bir öğrenci de virüs çıktı ve bir sürü öğrenciye bulaştı. Herkes karantinaya alındı. Bence uzaktan eğitimle devam edilmeli ve öğretmenler bu süreçte bize anlayış göstermeli, çünkü evde eğitim de çok zor.

"EVDEKİ PSİKOLOJİMİZİ ANLAMIYORLAR"

Lise öğrencisi Pelin Kaydı: Ben okulların açılmasını öğretmenlerin evdeyken çok fazla ödev vermesinden memnun olmadığım için istiyorum. Uzaktan eğitimde sürekli üzerimize ödev yıkıyorlar. Tabi ki onlar da aradaki açıkları bu şekilde kapatmaya çalışıyor, ama bizim için de kolay olmuyor. Evdeki psikoloji çok farklı oluyor. Öğretmenler psikolojik anlamda ne yaşadığımızı anlamıyor.

"SIKI DENETİM OLMALI"

Didem Beyko: Okulların açılmasından yanayım, çünkü öğrenciler evde sağlıklı bir şekilde eğitim göremiyor. En azından hafta da birkaç kez okula gitmeleri gerekiyor. Tabi ki sıkı bir denetim olmalı. Örneğin akşamcı sabahçı gibi gruplara ayrılmalı bir sınıfın bir kısmı sabah bir kısmı akşam okula giderse sınıfarda boşluk olur herkes daha mesafeli bir şekilde eğitim görür. Mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde sistemli bir eğitim hayatı kurulabilir.