Kargo çalışanları ne gibi zorluklarla karşılaşıyor!

Pandemi döneminde internet üzerinden alışverişe ilginin artmasıyla birlikte kargo çalışanları yoğun ve zor günler yaşadı. Birçok kargo firması dışarıdan anlaşmalı araçlar kiralayarak yoğunluğun üstesinden gelmeye çalıştı. Hem virüsle hem de yoğunlukla baş etmeye çalışan kargo çalışanları, birçok anlayışsız müşteriyle de karşı karşıya kaldığını belirterek, yaşadıkları ilginç olayları gazetemize anlattı.

"KOLA İÇMEK İÇİN SÜREKLİ KARGOCUYU ARADI"

Yurtiçi Kargo'da çalışan Elvan Şahin,"Pandemi döneminde internetten alışveriş fazlasıyla arttı. Bazen bir günde 1500 kargo göndermemiz gerekiyor. Bu yoğunluk içerisinde birkaç saat aralıklarla arayan müşteriler oluyor. Bu dönemde yaşadığımız en enteresan olay, bir müşterimiz evinin altında market olmasına rağmen Antalya'dan kola siparişi vermiş. Çok yoğun olduğumuz için birkaç saat gecikme yaşadık. Sürekli telefon açıp "acil kargomun gelmesi gerek" şeklinde aramalar yaptı. Onun dışında bazen kargoyu kendileri alacaklarını söylüyorlar, ama daha sonra gelip neden getirmediniz şeklinde ifadelerde bulunuyorlar.

"KEŞKE HERKES BÖYLE OLSA"

“Bir müşterimize 10 lira kargo ücreti ödemesi gerektiğini söylediğimiz için çok sinirlenip hakaretlerde bulunmuştu. Bu tarz insanlarla da karşılaştığımız oluyor" diyerek sözlerine devam eden Şahin,"Kargo şirketleri sadece lojistiği sağlar ama bazı müşteriler bunu neden siz paketlemiyorsunuz şeklinde tavır sergilediği oluyor. Bu gibi anlayışsızlıklarla çok karşılaşıyoruz. Bazen bizimde çalışan olduğumuz unutuluyor sanki bir köleymişiz gibi davranışlar sergileniyor. Tabi ki bunun yanında iyi müşterilerimizde oluyor bazen bize yiyecek getirdikleri oluyor. Keşke herkes bu tarz yaklaşımlarda bulunsa" dedi.

"KARGOCUYA TERÖRİST DEDİ"

Sürat Kargo'da çalışan Erkan Özbay,"Pandemi dönemi öncesine göre kargolarda çok fazla artış oldu. Tabi ki bu yoğunluğu kapatmak bizim içinde çok zor oldu. Mesaili çalıştık. Aynı zamanda bu açığı kapatmak için dışarıdan araç kiraladık ve eleman alımları yaptık. Bu şekilde tolere etmeye çalışıyoruz. Hava şartları tabi ki kargoları etkiliyor. Bazen bir kaç saat gecikme olabiliyor. Ya da yol kapalıysa çok kar varsa tabi ki aksıyor. Bununla ilgili müşteriye bilgilendirme yapıyoruz. Bazı insanlar çok sabırsız ve anlayışsız davranabiliyor. Bazen evde olmuyorlar ama evdeydik şeklinde geri dönüm yapıyorlar. Kargosu bir kaç saat geciktiği için "terörist" damgası yediğim dahi oldu" dedi.

"YÜZDE ELLİ ORANINDA BİR ARTIŞ"

Aras Kargo'da çalışan Levent Boran,"Pandemi döneminde işlerimiz iki üç kat arttı. Bu dönemle mücadele etmek için eleman alımları yaptık. Şuan eskisi kadar yoğun değil pandeminin başında daha yoğundu yüzde elli oranında bir artış vardı diyebiliriz. Bu bir yandan da ekomik anlamda iyi oldu. Bir taraftan yoğunlukta anlayışsız insanlar olabiliyor. Koronavirüsünden korunmak için içeriye sayılı müşteri alıyoruz herkesin dezenfektan kullanmasını söylüyoruz, ama buna rağmen kurallara uymak istemeyen müşteriler geliyor. Bazen yoğunluktan dolayı gecikme olabiliyor bu sefer arayıp şikayette bulunuyorlar. Bu tarz zorluklarla baş etmeye çalışıyoruz" dedi.