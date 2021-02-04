Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Şub 2021 - 15:46- Gündem G: 04 Şub 2021 - 15:58

Bahar havası sahillerde virüs önlemlerini unutturdu

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, deniz kenarına akın etti. Sıcak havanın tadını çıkartan vatandaşların birçoğu ise korona virüs tedbirlerini unuttu.
Video için play'e tıklayın

Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği Kocaeli’de, Şubat ayında bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. İzmit ilçesinde yüzlerce vatandaş, sahillere gelerek güneşli havanın tadını çıkarttı. Sahilde vatandaşların kimi sohbet ederken kimi kitap okudu, kimi ise yürüyüş yaptı. Yoğunluğun yaşandığı sahillerde vatandaşların birçoğu ise korona virüs önlemlerini unutarak maske takma zorunluluğunu, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

“BU MEVSİMDE OLMAMASI GEREKEN BİR HAVA”

Kış mevsimi olmasına rağmen hava sıcaklığının yükselmesinin şaşırtıcı olduğunu belirten Tolga Marmara isimli vatandaş, “Uzun zamandır dışarı çıkamıyorduk, daraldık. Biz de sahile çıkalım dedik. İzmit’te sahilde gidilecek pek de bir yer yok sahil dışında. Hava da güzel olunca biz de geldik. Biraz dolaşacağız. Gördüğümüze kurallara uyanlar da var, uymayanlar da var. Geniş alan olduğu için insanlar mesafeli bir şekilde oturuyor. Bu mevsimde olmaması gereken bir hava. Ama bir yandan da güzel oldu. Evde daralmaktan ise burada vakit geçirebiliyoruz” dedi.
# Kocaeli, İzmit

04 Şub 2021 - 15:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gelecek Kocaeli HÜDA PAR’ı ağırladı mask
Gelecek Kocaeli HÜDA PAR’ı ağırladı
Kartepe Belediyesi de greve çıkıyor mask
Kartepe Belediyesi de greve çıkıyor
Nevzat Gilan’ın acı günü mask
Nevzat Gilan’ın acı günü
Kartepe yollarında üst yapı çalışmaları   mask
Kartepe yollarında üst yapı çalışmaları  
Ezine Belediyesi'ne ait pazaryerleri kiraya verilecek mask
Ezine Belediyesi'ne ait pazaryerleri kiraya verilecek
Kelepçe ve adaptör satın alınacak mask
Kelepçe ve adaptör satın alınacak
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu mask
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor mask
Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!     mask
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Berat Albayrak’a karşı Sefa Sirmen’i haklı buldu!    
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü mask
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Mahalle mahalle gezip otomobilleri parçaladılar! mask
Mahalle mahalle gezip otomobilleri parçaladılar!
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor mask
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor

GALERİ

Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü mask
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı mask
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı mask
BİLNET Kocaeli MUN, sertifikalarını aldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL