Gelecek Kocaeli HÜDA PAR’ı ağırladı

Hür Dava Partisi Kocaeli İl Başkanı Veysel Yavuz, İzmit İlçe Başkanı Saim Bamidici, Kartepe İlçe Başkanı Ahmet Polat ve il sekreteri Ahmet Akyol ile birlikte Gelecek Partisi Kocaeli İl Teşkilatını ziyaret etti. Başkan Ömer Faruk Başaran ve yardımcıları tarafından ağırlanan Hüda Par yöneticileriyle Gelecek Partisi yöneticileri arasında sıcak diyaloglar yaşandı. İki başkan son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette kent ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişlerinde bulundular. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren başkan Başaran ortak paydanın Türkiye olduğu belirterek, siyasi partiler arasında diyaloğun önemini vurguladı.