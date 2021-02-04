Hür Dava Partisi Kocaeli İl Başkanı Veysel Yavuz, İzmit İlçe Başkanı Saim Bamidici, Kartepe İlçe Başkanı Ahmet Polat ve il sekreteri Ahmet Akyol ile birlikte Gelecek Partisi Kocaeli İl Teşkilatını ziyaret etti. Başkan Ömer Faruk Başaran ve yardımcıları tarafından ağırlanan Hüda Par yöneticileriyle Gelecek Partisi yöneticileri arasında sıcak diyaloglar yaşandı. İki başkan son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette kent ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişlerinde bulundular. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren başkan Başaran ortak paydanın Türkiye olduğu belirterek, siyasi partiler arasında diyaloğun önemini vurguladı.
04 Şub 2021 - 16:11- Gündem Güncelleme: 04 Şub 2021 - 16:12
Gelecek Kocaeli HÜDA PAR’ı ağırladı
HÜDA PAR Kocaeli İl Başkanı Veysel Yavuz, beraberindeki heyetle birlikte Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ı makamında ziyaret etti.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.