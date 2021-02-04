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04 Şub 2021 - 16:34- Spor G: 04 Şub 2021 - 16:36

Bravo çocuklar: 0-0

Erdem ÖVÜÇ
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3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz grup lideri Somaspor’u konuk etti. Kırmızı siyahlılar maçın ikinci yarısının tamamını bir kişi eksik oynamasına rağmen, güçlü rakibi liderle 0-0 berabere kaldı. Kaleci Gökhan ikinci yarıdaki kurtarışları ile kader adamı oldu.

BARIŞ ŞEN ZORU BAŞARDI

Cihan Halil, Kadir Öge ve Aybars Garhan’ın sakatlıkları nedeni ile forma giyemediği mücadelenin ilk yarısında daha net pozisyonlar bulan takım Gölcükspor’du. Özellikle Furkan Yiğit ile sağ kanadı etkili kullanan Gölcükspor, Barış Şen ile mutlak bir gol kaçırdı. 32. dakikada Furkan’ın pasında Bilal Yener topu Barış’a bıraktı. Barış ise zoru başardı ve topu yakın mesafeden dışarıya gönderdi. 

“SAÇMALAMA” DEDİ, KIRMIZIYI YEDİ

Konuk ekipte ise Gölcüklü futbolcu Uğurcan takımı adına öne çıkan isimdi. İlk 45 dakikada Soma ekibinin net sayılabilecek bir pozisyonu olmadı. İlk yarının son anlarında Gölcükspor’un genç orta saha oyuncusu bir pozisyonda hakeme sarı kart gördü ardındanda “Saçmalama” dediği için ikinci sarı karttan kırmızı oyun dışında kaldı. Devre golsüz sona erdi.

GÖKHAN MÜTHİŞ İŞLER YAPTI

Güneşli bir havada oynanan maçın ikinci yarısında Soma ekibi çok net goller kaçırdı. Uğur Can’ın topu çataldan döndü, Muhammed’in kafa vuruşunda top direği yaladı, son bölümde Herman’ın şutu kale direğini yaladı. Gölcükspor’da kaleci Gökhan Yenigün de devleşen isimdi. 3 müthiş top çıkaran Gökhan takımın direncini ayakta tutan isimdi. 

HAFTAYA RAKİP KARŞIYAKA

65. dakikadan sonra Soma ekibinin de orta saha direnci düştü. Kalan zaman diliminde skoru tutmasını bilen kırmızı siyahlılar ikinci yarıyı bir kişiyi eksik oynamasına rağmen lider Somaspor’danpuanı koparmasını bildi. Gölcükspor haftaya perşembe günü deplasmanda grubun iddialı takımlarından Karşıyaka’ya konuk olacak. N ERDEM ÖVÜÇ 

GÖLCÜKSPOR:0–SOMASPOR:0


STAT: Gölcük İlçe Stadı

HAKEMLER: Nabi İzci**, Recep İlker Kor***, Ulaş Çelik***

GÖLCÜKSPOR: Gökhan Yenigün****, Veli Ortakçı***, Furkan Özyapı*, Barış Şen** (Serkan Koparan Dk.68**), Ali Mert Işık***, Furkan Yiğit**** (Ferhat Aras Dk.60**), Yunus Özdemir**, Selçuk Çalışır***, Bilal Yener Arıca***(Dk. 78 Miran*) Emirhan Atilla** (Dk. 77 Coşkun*) Berkan Durdu****

SOMASPOR: Tunay Meral**, Melih Şencan**, Oğuzhan Yıldırım**, Uğur Can*** (90+2 Abdülkadir?)  Muhammed Öztürk**, Onur Ulaş**, Hakan Çakır***, Enes Bayır**(Dk. 90+2 Kadir?), Özcan Aydın*** (Dk. 90+2 Mustafa?) Ali Akkuş** (Dk. 80 Erman Herman*) Umut Koray Öz** (Dk. 80 Eren*)

KIRMIZI KART: Furkan Özyapı (Dk.45- ikinci sarıdan) (Gölcükspor)

SARI KARTLAR:  Berkan Durdu, Yunus Özdemir, Furkan (Gölcükspor), Melih Şencan, Onur Ulaş, Uğur Can, Abdülkadir (Somaspor)

GOL: YOK

04 Şub 2021 - 16:34 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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