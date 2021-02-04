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04 Şub 2021 - 16:36- Spor G: 04 Şub 2021 - 16:38

Derince, Manisa'da adeta ter attı: 1-5
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3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derince’nin freni patladı. Geçtiğimiz hafta Arnavutköy’ü 4 golle uğurlayan Sarı Lacivertliler, dün de zayıf rakibi Manisaspor’a, deplasmandaki maçta acımadı: 1-5

ADETA MAÇA YENİK BAŞLADI

11 dakikada Emre Korkmaz’ıın golüyle maça adeta yenik başlayan ekip, 39. dakikada Muhammet Enes’le beraberliği yakaladı ve devreyi 1-1 berabere kapadı. İkinci yarı patlama yapan takım sahanın yıldız Muhammed Enes’in 5. dakikadaki golüyle öne geçti: 1-2. 65. Dakikada Bünyamin Kasal kendi kalesine atınca fark ikiye çıktı: 1-3. Muammed Enes, 71. Dakikada takımını dördüncü, kendisinin üçüncü golünü attı ve 4 dakika sonra oyundan alındı. 87. Dakika ise Mehmet skoru tayin eden golü attı: 1-5. Sarı Lacivertliler, 11 Şubat Perşembe günü 39 puanlı lider Bucaspor takımını konuk edecek.
# Derince

04 Şub 2021 - 16:36 - Spor

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