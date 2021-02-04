Derince, Manisa'da adeta ter attı: 1-5

3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derince’nin freni patladı. Geçtiğimiz hafta Arnavutköy’ü 4 golle uğurlayan Sarı Lacivertliler, dün de zayıf rakibi Manisaspor’a, deplasmandaki maçta acımadı: 1-5
ADETA MAÇA YENİK BAŞLADI
11 dakikada Emre Korkmaz’ıın golüyle maça adeta yenik başlayan ekip, 39. dakikada Muhammet Enes’le beraberliği yakaladı ve devreyi 1-1 berabere kapadı. İkinci yarı patlama yapan takım sahanın yıldız Muhammed Enes’in 5. dakikadaki golüyle öne geçti: 1-2. 65. Dakikada Bünyamin Kasal kendi kalesine atınca fark ikiye çıktı: 1-3. Muammed Enes, 71. Dakikada takımını dördüncü, kendisinin üçüncü golünü attı ve 4 dakika sonra oyundan alındı. 87. Dakika ise Mehmet skoru tayin eden golü attı: 1-5. Sarı Lacivertliler, 11 Şubat Perşembe günü 39 puanlı lider Bucaspor takımını konuk edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.