Derince, Manisa'da adeta ter attı: 1-5

3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derince’nin freni patladı. Geçtiğimiz hafta Arnavutköy’ü 4 golle uğurlayan Sarı Lacivertliler, dün de zayıf rakibi Manisaspor’a, deplasmandaki maçta acımadı: 1-5

ADETA MAÇA YENİK BAŞLADI

11 dakikada Emre Korkmaz’ıın golüyle maça adeta yenik başlayan ekip, 39. dakikada Muhammet Enes’le beraberliği yakaladı ve devreyi 1-1 berabere kapadı. İkinci yarı patlama yapan takım sahanın yıldız Muhammed Enes’in 5. dakikadaki golüyle öne geçti: 1-2. 65. Dakikada Bünyamin Kasal kendi kalesine atınca fark ikiye çıktı: 1-3. Muammed Enes, 71. Dakikada takımını dördüncü, kendisinin üçüncü golünü attı ve 4 dakika sonra oyundan alındı. 87. Dakika ise Mehmet skoru tayin eden golü attı: 1-5. Sarı Lacivertliler, 11 Şubat Perşembe günü 39 puanlı lider Bucaspor takımını konuk edecek.