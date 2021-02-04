Darıca, lideri koltuğundan indirdi: 1-1

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B, lider Fethiye takımına konuk oldu, rakibini elinden kaçırdı, yeni lider Nazilli oldu

FARK ATABİLİRDİ… GERGİNLİK YAŞANDI…

Maça lider olarak çıkan Fethiyespor karşısında, başarılı ve dirençli bir futbol oynayan temsilcimiz, ilk yarı zorlandı, ancak ikinci yarı rakibi karşısında inanılmaz goller kaçırdı. 20. Dakikada ev sahibi ekip Cemal Şener’in golüyle öne geçti. Yıpratıcı savunmasıyla rakibini durduran sarı Yeşilliler. Soyunma odasına geride girdi. Ancak maçın ikinci yarısında tüm hatlarıyla saldıran Darıca, 47. Dakikada Selman ile erkenden golü buldu ve beraberliği sağladı: 1-1. Sayısız pozisyon yakalayan ve Fethiye defansını hallaç pamuğu gibi atan Darıcalılar, bir türlü gole ulaşamadı. 3-4 farklı bitecek maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maç sonunda gerginlik yaşandı ama olay büyümeden önlendi. Fethiyeli Hayrullah Çelik son dakikada kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmayı Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AKP İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve her iki takım yöneticileri şeref tribününden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada kullanılan köşe atışında Baha’nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda Serhat topu çizgiden çıkardı ve mutlak bir golü önledi. 20. dakikada Fethiyespor atağında Serhat’ın arka direğe ortasında Anıl Gir topu kale sahasına indirdi. Topla buluşan Cemal yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0. 33. dakikada Anıl Gir’in pasında ceza sahasına giren Ali Han’ın vuruşunu savunma son anda önledi. Pozisyonun devamında top uzaklaştırıldı. 43. dakikada Furkan pası ile ceza sahasına giren Emre’nin vuruşunda Serhat yerinde bir müdahale ile tehlikeyi savuşturdu. 47. dakikada Fethiyespor ceza sahası karıştı. Yaşanan karambolde Selman’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 1-1.

FETHİYESPOR: 1 - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 1



STAT: Fethiye Şehir Stadı

HAKEMLER: Can Cengiz **, Anıl Küçükkaraca **, Tahir Yalçın **

FETHİYESPOR: Serkan **, Kutay ***, Berkay ***, Anıl Gir **, Cemal ***, Yakup *, (Dk. 75 Anıl Arıcıoğlu **), Fatih **,(Dk. 64 Cem **), Serhat ***, Mert **, Ali Han ***, Hayrullah ***

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali **, Mahmuthan **, (Dk.78 Hüseyin *), Berat **, (Dk. 65 Faik **), Bahar **, (Dk. 61 Ahmet **), Selman **, (Dk. 61 Onuray *), Erdem **, Metin **, Yusuf **, Furkan **, (Dk. 78 İbrahim *), Emre **, Fahrettin **

GOLLER: Dk. 20 Cemal ( Fethiyespor), Dk. 47 Selman (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Berkay, Cem, Kutay, Hayrullah (Fethiyespor)