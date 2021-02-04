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04 Şub 2021 - 16:40- Gündem G: 04 Şub 2021 - 16:43

Sevilmiş: “Mustafa Kurt’un kırmızı dolmuşlar ile bir sorunu var”

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’ın paralı binişleri ile ilgili yaptığı açıklamada “Kırmızı Dolmuşlar ile ilgili şikayet alıyoruz” demesi üzerine S.S. 6 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Timuçin Sevilmiş tepki gösterdi. Sevilmiş açıklamasında, “Mustafa Kurt’un kırmızı dolmuşlar ile bir sorunu olduğunu ifade etti”

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi  koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık itibaren HES kodunu zorunlu hale getirmişti. KentKart'ına HES kodunu yüklemeyen vatandaşlar hiçbir toplu taşıma aracını kullanamayacaktı. Uygulamanın hayata geçmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine paralı binişlerin devam ettiğine yönelik şikayetler arttı. Paralı biniş şikayetlerini yönlendirdiğimiz Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, zorunlu kaldıkları durumlarda kendilerinin de paralı binişleri kabul ettiklerini belirterek, kırmızı dolmuşların ağırlıklı olarak paralı binişleri kabul ettiğini ifade etmişti. Başkan Kurt açıklamasında, “Ama dediğim gibi dolmuşçulara biz karışmıyoruz. Bizim alanımızda değil. Bize gelen şikayetlerde en fazla dolmuşçuların yaptığı söyleniyor” şeklinde konuşmuştu.

HAYRETLE SEYREDİYORUM”

Kurt’un paralı binişlerde kırmızı dolmuşçuları hedef göstermesine S.S. 6 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Timuçin Sevilmiş tepki gösterdi. Kurt’un açıklamalarına cevap niteliğinde açıklama yapan Sevilmiş Kocaeli’de bulunan 2 bin 200 toplu taşıma aracının 2 bin 168 adedinin Mustafa Kurt’un odasına ait olduğunu hatırlatarak, “Oda başkanı Kurt Kocaeli ili, İzmit merkez ilçesinde S.S 6 Nolu dolmuş taksiciler kooperatifini içeren açıklamalarda bulunduğunu hayretle seyrediyorum” ifadelerini kullandı.

NEDEN SADECE KIRMIZI DOLMUŞLARI HEDEF GÖSTERİYOR”

Sözlerine devam eden Sevilmiş, “ Kocaeli Kartepe, Kullar Yuvacık, Bahçecik, Gölcük, Saraylı, Değirmendere, Ulaşlı, Karamürsel gibi toplu taşımaya hizmet veren Kooperatiflerimiz Mustafa Kurt'un odasına kayıtlı ve bağlı iken paralı binişler yapılmaktadır. Kendisinin de bilgisinin olduğu halde neden sadece kırmızı dolmuşları hedef gösterip açıklamalarda bulunuyor. 6 No’lu kooperatifi yönetimi olarak biz isterdik ki madem kendisi oda başkanı bir araya gelip kendisine bağlı olan kooperatiflerin yöneticileri ile birlikte sorun ve şikayetlerin çok fazlalaştığını telaffuz eden oda başkanının çözüm yolu aramasını isterdik” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK İŞLERLE UĞRAŞMASIN”

Mustafa Kurt’un kırmızı dolmuşlarla bir sorunu olduğunu ifade eden Timuçin Sevilmiş, “S.S 6 No’lu dolmuş taksiciler kooperatifi 1991 yılından beri Kocaeli İzmir merkez ilçesinde 4 güzergah ve 32 araç ile Kocaeli halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Sayın Mustafa Bey, Kocaeli toplu taşma esnafının sorunları varken böyle küçük işlerle uğraşması yakışmıyor. Bir oda başkanı olarak esnafın, vatandaşın belediyelerle olan sorunları için çözüm yollarını üretsin” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, koronavirüs

04 Şub 2021 - 16:40 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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