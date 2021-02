Vali Seddar Yavuz: Esnafımıza teşekkür ediyorum

Vali Seddar Yavuz Pandemi döneminde İzmit esnafına ve vatandaşlara moral vermek amacıyla ziyaretlerde bulunarak maske dağıtımı gerçekleştirdi. Fethiye Caddesinden başlayarak yürüyüş yolu üzerinde birçok esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren İzmit esnafının bir kısmı ise Vali Seddar Yavuz'a çiçek ve hediyelerini takdim etti. Pandemi döneminde esnafın büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek açıklamalarda bulunan Vali Yavuz,"Esnafımız büyük fedakarlık gösterdi. Her biri maskesini taktı. Vatandaşımıza hizmet etmek için ekmek teknesini açtı. Tüm esnaflarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"HASTALIK CİDDİ ORANDA DÜŞTÜ"

Esnaf ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz,"Pandemi döneminde özellikle esnafımız büyük fedakarlık gösterdi. Her biri maskesini taktı. Vatandaşımıza hizmet etmek için ekmek teknesini açtı. Ve bu pandemi dönemiyle ilgili olarak tabiki sıkıntılarda yaşadı fakat her biri büyük bir fedakarlıkla milletimize hizmet etti. Özellikle tüm esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Esnaf odalarımız, burada kurmuş oldukları dernekler her biri gerçekten özveri ile çalıştı. Hastalıkta hepimizin bildiği gibi aldığımız tedbirler vatandaşlarımızın duyarlı tutumu sayesinde ciddi bir oranda düştü.

"MORAL VEREREK AŞACAĞIZ"

Ancak en büyük tehlike cehalete kapılmadan tedbirlere uymamız. Bu vesile ile tüm Kocaelili kardeşlerime bu hassasiyeti hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla tedbirlere uyarsak maskemizi takarsak mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uyarsak sorunlarımızı çözeriz. Diğer taraftan hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın küçük esnafımıza yönelik bir takım teşvikleri oldu. Vergilerin ertelenmesi, kredi borçlarının ertelenmesi gibi birçok tedbiri de beraberinde uyguladık. Böyle dönemler yardımlaşarak birbirimize moral vererek aşacağımız dönemler.

" KOCAELİ'DE 20 KİŞİYİ AŞILADIK"

Geleceğimize umutla bakıyoruz hepinizin bildiği gibi aşılama faaliyetleri hızla devam ediyor. Bu konuda dünyada oldukça iyiyiz. Bazı aşıyı iptal eden ülkeler aşı yapılmıyor. Aşı bulunmasına rağmen aşılar yapamıyorlar. Ama biz neredeyse 3 gün içerisinde Kocaeli'de 20 bin kişiye aşı yapma başarısı gösterdik. Güzelliklerimizle övünelim eksik yaptıklarımızla da daha iyi yapmanın yolunu arayalım. Moralimizi yüksek tutalım. Türkiye pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden bir tanesidir. Kahraman çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretin asıl amacı esnafımıza moral vermek.

"225 AİLEYİ ZİYARET ETTİM"

Hepinizin bildiği gibi Gönülden Gönüle projesini yürütüyoruz. Bu kapsamda şuana kadar 225 aileyi eşimle beraber evlerinde ziyaret ettim. Bugün ise sokakları caddeleri geziyoruz. Her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadığımız herkes bizim için kayıptır. Tüm STK'larımıza başta Esnaf Odamız olmak üzere buradaki dernek başkanımıza ve tüm Kocaelili kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

"PROJELERLE İLGİLİ KENDİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Muhabir arkadaşımızın İzmit Belediyesi'nin 2 yıldır süren Fethiye Caddesi Projesiyle ilgili esnafın sorularını dile getirmesi üzerine Vali Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu, "Esnafımızı dinliyoruz bu gezilerin amacı problemler nasıl çözülür demek. Hem yürüyüş yolu hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın bir projesi var. Bunu yakın zamanda gerçekleştirecek. Diğer caddelerle ilgili gerek İzmit Belediyesi'nin gerek Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri takip ediyoruz. Kendilerinden bilgi alıyoruz. Gerektiği zaman tavsiye veriyoruz. Yapılacak projelerle ilgili de kendileriyle görüşeceğiz" dedi.

"BASINA KAPALI VATANDAŞLA GÖRÜŞTÜ"

Ziyaretler sırasında vatandaşlar sorunlarını dile getirirken "suyumuz kesildi mühür konuldu internet sitesinde paylaştım" diyerek Vali Yavuz'dan yardım istedi. Vali Yavuz ise vatandaşla yakından ilgilenerek,"internet sitesinde paylaşmayın sorunlarınızı bize bildirin" dedi. Bir başka vatandaşla ise Fethiye Caddesinde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuza sorunlarını dile getirirken Vali Yavuz'un koruması tarafından,"özel konuşuluyor geri çekilin" şeklinde basın uzaklaştırıldı. Sokak ortasında basına kapalı görüşme dikkatlerden kaçmadı.