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04 Şub 2021 - 21:10- Siyaset G: 04 Şub 2021 - 21:13

MHP Lideri Bahçeli’ye Twitter’den engel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına Twittir’dan kısıtlama geldi.

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MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir. Okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir” denildi.
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04 Şub 2021 - 21:10 - Siyaset

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