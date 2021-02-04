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04 Şub 2021 - 21:13- Gündem G: 04 Şub 2021 - 21:15

Son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 113 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 909 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 113 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 467’e yükseldi. Toplamda 30 milyon 206 bin 504 test yapıldı. Bugün yapılan 145 bin 67 testten, 7 bin 909 yeni vaka sayısı, 627 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 508 bin 988 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 815 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 396 bin 199’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise bin 501 olduğu açıklandı.
# koronavirüs, covid-19

04 Şub 2021 - 21:13 - Gündem

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