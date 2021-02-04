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04 Şub 2021 - 21:25- Gündem G: 04 Şub 2021 - 21:27

İzmit Belediyesinden Akmeşe’deki heyelan sorununa kalıcı çözüm

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde sürekli toprak kaymalarının yaşandığı yola kalıcı bir çözüm bulan İzmit Belediyesi’nin istinat duvarı çalışmalarında sona gelindi.

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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi 5118 Sokak’ta gerçekleştirdiği istinat duvarı çalışmalarında sona gelindi. Özellikle yağışlı havalarda bölgede sürekli toprak kayması meydana gelmesi ve yolda çatlaklar oluşması üzerine kalıcı bir çözüm üreten İzmit Belediyesi, sokak üzerinde başladığı 80 metrelik istinat duvarı yapımını kısa sürede tamamlayacak. 


KOORDİNATÖR ŞEN VE MUHTAR VAROL YERİNDE İNCELEDİ 


Bölge halkını oldukça rahatlatan çalışmayı İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Koordinatörü Süleyman Şen ve Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol yakından incelerken Muhtar Varol ilgi ve alakasından dolayı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.


MUHTAR VAROL: “KÖKLÜ BİR ÇÖZÜME İMZA ATILDI”


Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, “Bu bölge heyelan bölgesi olduğu için yolda büyük çatlaklar ve yarılmalar oluştu. İzmit Belediyemize ilettiğimiz talep sonucunda köklü bir çözüme imza atıldı” dedi.


MUHTAR VAROL’DAN BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR


Konuşmalarına devam eden Muhtar Varol, “Bizim taleplerimize duyarlı davranarak hemen cevap veren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Masası Koordinatörü Süleyman Şen’e çok teşekkür ediyorum. Biz talep ediyoruz hizmette belediyemizden geliyor. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.   


AKMEŞE’YE HAYIRLI OLSUN 


Ardından konuşan İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Koordinatörü Süleyman Şen ise, “Muhtarımızın da dediği gibi burası bir heyelan bölgesi. Gerçekten yapılan işçiliğe bakıldığında buranın heyelandan kurtulması açısından çok önemli görüyoruz. Bölgenin büyük bir sorununu çözen 80 metre uzunluğundaki istinat duvarı Akmeşe’ye hayırlı olsun” dedi.

# İzmit

04 Şub 2021 - 21:25 - Gündem

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