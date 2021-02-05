Down sendromlu Ahmet’in hayali gerçek oldu  

İzmit İlçesi Pirceler mahallesine ikamet eden 7 yaşındaki down sendromlu Ahmet Kan’ın hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Hayalindeki parka kavuşan Ahmet, oyuncak kamyonuyla kum taşıyarak belediye ekiplerine yardım etti.

SOSYAL MEDYADAN BAŞKANA ULAŞTILAR

İzmit İlçesi Pirceler mahallesine ikamet eden Emine ve İsmail Kan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki down sendromlu Ahmet’in en büyük hayali parka gidebilmekti. Köyünde yaşıtı bulunmayan ve bu yüzden oyun arkadaşı da olmayan Ahmet’in en büyük hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Babası İsmail Kan ile birlikte Başkan Büyükakın’a sosyal medyadan ulaşan Ahmet’in tek isteği yerine getirildi.

PARK İÇİN TALİMAT VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Down Sendromlu Ahmet’in hayalinin gerçekleştirilmesi için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına talimat verdi. Ahmet’in evine giden ekipler, evlerinin bahçesine Ahmet için park yapımına başlandı.

EKİPLERE KUM TAŞIDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Down Sendromlu Ahmet’in evinde zemin düzenleme çalışması yaptı. Ahmet için kurulan parkta engellilere uygun çocuk parkı aletleri kullanıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışırken Down Sendromlu Ahmet’te kendi kamyonuyla kum taşıyarak ekiplere yardım etti.

“HAYALİ GERÇEK OLDU”

Ahmet’in en büyük hayalinin gerçekleştiğini ifade eden anne Emine Kan; “Ahmet 1,5 yaşında lösemiye yakalandı. Allaha şükür bu hastalığı atlattı. Biz Pirceler mahallesine Ahmet için taşındık. Down sendromlu olduğu için evden çok uzaklaşamıyor. Burada yaşıtı arkadaşı da yok. Mahallemizde parkta yok. Ahmet’in en büyük isteği bir parktı. Bunun için babasıyla sosyal medyadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a bir mesaj attı. Mesajdan sonra belediyeden bir ekip evimize geldi” ifadesini kullandı.

“DÜNYALAR ONUN OLDU”

Ahmet’in çocuk mutlu olduğunu ifade eden Anne Emine Kan; “Belediye ekipleri çocuk oyun aletlerini getirince Ahmet havalara uçtu. Sağ olsunlar getirilen aletlerin hepsi Ahmet için özel seçilmiş. Ekipler kısa sürede parkı kurdu. Ahmet’te her dakika abilerine yardım ediyor. Kendine daha önce hediye edilen kamyonunu kum doldurup abileriyle kum taşıyor. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Tüm dünyalar Ahmet’in oldu. Allah vesile olan herkesten razı olsun” dedi.