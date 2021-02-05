Körfez Ticaret Odası’ndan DEVA’ya ziyaret

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne ziyaretler devam ediyor... Kentimizdeki siyasi partilerin il başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra, şehrin önemli Sivil Toplum Örgütleri de DEVA partisi il başkanlığını ziyaret ediyorlar. Bu kapsamda Körfez Ticaret Odası heyeti de DEVA Partisi’ni ziyaret etti.

KTO’DAN ZİYARET

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ve beraberindeki yönetimi, partilerinin 1. Olağan İl Kongresi nedeniyle kentin önde gelen STK’larını ziyaret etmişlerdi. Bu kapsamda Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Ticaret Odası Yönetimi de, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’na iade-i ziyarette bulundular. Kocaeli’nin ticari ve sosyal hayatının sorunlarının da masaya yatırıldığı ziyarette, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, DEVA Partisi İl Yönetimi’ni, gerçekleştirdiği başarılı kongre nedeniyle tebrik etti. Esnafın ve tüccarın sorunlarından bahsetti.

‘HÜKÜMET İRONİ YAPIYOR’

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç da konuşmasında, “Bugün tüccarımızın, esnafımızın, sanayicimizin ve sonuç olarak halkımızın, çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Gerek ülkenin ve gerekse de ülke ekonomisinin kötü yönetimi nedeniyle artık ticari hayat durma noktasına gelmiş durumda. Çoğu iş yeri kepenk kapatmış vaziyette. Gençlerimiz ise işsiz. Bu arada hükümet, sosyolojiye de yeni bir kavram kazandırdı ‘ev genci’ diye. Gençler artık iş bulmaktan da ümitlerini kesmiş vaziyette, evlere kapandılar. Bütün bunlara rağmen birilerinin hâlâ kalkmış ülkenin şaha kalktığından, ekonominin uçtuğundan bahsetmesini en basitinden ‘ironi’ olarak görüyoruz. Ama kimse ümitsizliğe kapılmasın. DEVA Partimizin Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın öncülüğünde esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin dertlerine derman olacak kadrolarımız da, projelerimiz de hazır. İlk seçimden sonra inşallah bunları hızla uygulamaya sokarak milletimizin dertlerine DEVA olacağız” dedi.