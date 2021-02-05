"En büyük sorun yerel esnaftan alışveriş yapılmaması"

Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak ve beraberindeki meclis üyeleri ile ilçe yönetimi, Darıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren esnafa destek olmak için neler yapılabileceği konuşuldu. Kendilerine zaman ayırdıkları için Darıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Kaplan Sönmezyıldız’a teşekkür eden Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, “Bugün Türkiye’de en büyük sorunu yaşayanlar esnafımızdır. Uzun zamandır dükkanları kapalı, geçinemiyorlar ve sorunları var. Arzu ettikleri destek hiç sağlanmadı. Ortada bir yangın var. Duymayan kulaklara duyurmak, görmeyen gözlere göstermek gerekir. Bizim esnafımızın sorunlarına tercüman olmamız lazım. İlçe esnafımızın sıkıntısını dillendirmek boynumuzun borcudur. Esnafımızın yanında olmalıyız. Bu ülkede hiç kimse kendini sahipsiz hissetmemeli. Bizler de onların yanlarında olduğumuzu göstermek için ziyaretlerimize ilk sizden başlamak istedik. Bizlere zaman ayırdığını içim teşekkür ederiz” dedi.

ÇOK BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞANDI

CHP’li meclis üyelerine ziyaretleri için teşekkür eden Darıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Kaplan Sönmezyıldız, “Pandemi sürecinde esnafımız çok büyük zorluklar yaşadı. Özellikle Darıca’da yerel esnaf kendine destek bulamadı. Kıraathane sahipleri evlerine ekmek parası götürebilmek için çay ocağına dönmek zorunda kaldı. Biz de esnafımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyor, kapımızın önünden geçen herkese çay ikram ediyoruz. Biz Darıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak Türkiye’deki 829 kooperatiften borç takibi olmayan tek kooperatifiz. Darıca esnafına teşekkür ederim. Bu çok büyük bir başarı” diye konuştu.

EN BÜYÜK SIKINTI YEREL ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPILMAMASI

Sözlerine Darıca’daki küçük esnafın en büyük sıkıntısının süpermarketler olduğunu dile getirerek devam eden Kooperatif Başkanı Sönmezyıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “En büyük kaybımız Darıca’daki sıcak paranın ilçeden dışarı çıkması. Darıca halkı küçük esnaftan alışveriş yapmıyor. Gidiyor süpermarketlerden alışveriş yapıyor. Süpermarketlerden yapılan alışverişin hem esnafımıza hem de ilçemize hiçbir faydası yok. Biraz parası olan alışveriş için Gebze’ye sonra da İstanbul’a gidiyor. Esnaflar olarak kendimizi gösteremedik.

DARICA ESNAFININ BÜYÜK PROBLEMİ DENETİMSİZ SURİYELİLER

Darıca’da esnafın yüzde 35’i merdiven altı. Zabıta günde 20 esnaf denetlese 3 ayda Darıca’daki tüm esnaflar denetlenmiş olur. Denetim yapılsa bunlar olmaz. Oda kaydı yaptırmayan esnaf haklarından yararlanamaz, faizsiz kredi almak istese alamaz. Darıca’da ortalama 5 bin esnaf var bunların ,2 bin 300 küsürü odaya kayıtlı. Bir esnafın duvarında ruhsatı ve sicil kaydı olması gerekir. Ruhsatsız esnaf gayrimeşru esnaftır, doğru ticareti engeller. Yerel esnaf kendi başına kalmış. Darıca esnafının bir diğer sorunu ise hem ruhsatsız hem de denetimsiz çalışan Suriyeli esnaf. Bu Suriyeli grubu esnafımıza çok büyük zarar veriyor.”